拜登宣布國防預算新計畫 旨在遏制中國

美國總統拜登新公布的7,150億美元國防部預算包括給軍隊加薪2.7%，並將數十億美元的開支從舊系統轉移出來，用於核武庫現代化，以威懾中國。五角大樓計畫增加對導彈的投資來遏制中國，包括雷神(Raytheon)製造的戰斧巡航導彈(Tomahawk)和標準6導彈(SM-6)等。

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美國總統拜登宣布7,150億美元國防預算計畫，稱旨在遏制中國。據路透社消息說，這份周五提交給國會的2022財年國防開支要求，包括在軍隊準備、太空、以及太平洋威懾倡議(Pacific Deterrence Initiative)方面的投資，該倡議旨在對抗中國在亞洲的軍事集結的以及其核武器技術。

預算要求包括用於購買軍艦和噴氣式飛機，支付維護費用和工資的資金。要求中還包括一項新增的380億美元撥款，用於聯邦調查局(FBI)、能源部和其他機構的國防相關項目。這使國家安全預算總額達到7,530億美元，較2021年增加了1.7%。預算中還包括用於進一步開發和測試高超聲速武器和其他“下一代”系統的資金，因軍方想要增強對抗俄羅斯和中國的能力。

總統提出的預算要求，其中包括國防預算要求，通常是與國會磋商的起點，國會將最終決定資金如何使用。

路透社說，預算中超過50億美元將用於太平洋威懾倡議，該倡議旨在對抗中國，重點是印度-太平洋地區的競爭，目的是通過對雷達、衛星和導彈系統的投資，加強美國在該地區的準備。具體來說，五角大樓計畫增加對導彈的投資來遏制中國，包括雷神(Raytheon)製造的戰斧巡航導彈(Tomahawk)和標準6導彈(SM-6)等。