哥倫比亞示威延燒 總統搬軍隊或更激化怒火

哥倫比亞的抗議活動已經持續了一個月，總統伊萬-杜克下令召集軍隊維穩。周六，一千多名士兵部署在卡利市，軍方對這個第3大城市的管制。軍隊現在被授權在全國範圍內進行干預，以消除示威者所持的封鎖。但社會對話的支持者、人權組織和反對派認為，派軍隊以及國家軍事化是危險的，也是違憲的。

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據法新社消息說，哥倫比亞反政府示威延燒，貧窮及疫情來襲使得民怨沸騰，反總統杜克（Ivan Duque）的示威活動已進入第2個月。卡利市昨晚爆發警察與武裝百姓衝突後，這座220萬人口的城市今天宛如空城，只見焚燒路障的餘燼與瓦礫散落一地，足見這是個多麼失序的夜晚。

官員說，至少59人在本月示威活動喪命，其中卡利市就佔了13人。該國國防部表示，超過2300名平民及軍警受傷。非政府組織「人權觀察」（Human Rights Watch）則引述可靠通報指出，哥國全國至少有63人喪命，而卡利的情勢非常嚴峻。

卡利市1名下班的地檢署職員朝2名擋住街道的示威者開槍，釀成1死，開槍者遭群眾撲倒圍毆，影片畫面登上社群媒體。

昨天開始坐鎮卡利的杜克表示，他正出動軍隊前往卡利市與其他地區支援員警。許多地區的示威活動都已演變為大規模反建制派動員。杜克下令7000名軍人協助清理並巡邏10個省內遭封鎖的道路，共有1141名軍人部署卡利。杜克今天在卡利公開露面準備前往波帕揚（Popayan）之前，遭不少民眾噓聲對待，一名年輕人邊哭邊大吼「他是禍害」的畫面被拍下傳上網，在社群媒體廣為流傳。

據本台報道稱，在哥倫比亞，抗議活動已經持續了一個月，新的暴力事件使動員開始以來的死亡人數達到60多人。軍隊現在被授權在全國範圍內進行干預，以消除示威者所持的封鎖。

在卡利，社會衝突已經呈現出內戰的模樣。社交網絡上流傳的視頻顯示，警察和平民在吶喊聲、路障和破窗聲中向抗議者開槍。周五，一名開槍打死抗議者的人後來在手機的拍攝下被私刑處死。

伊萬-杜克總統前往卡利宣布，"最大限度的施行軍事部署"。杜克譴責了這些破壞性行為。但對警察鎮壓的受害者隻字不提。周六簽署的總統令授權軍隊進行干預，以支持八個省和十三個城市的地方當局和警察。杜克的決定獲得該國右翼政黨支持。

但這一措施不可能讓街上的人平靜下來。星期六，波帕揚市出現了新的暴力事件。社會對話的支持者、人權組織和反對派認為國家的軍事化是危險和違憲的。