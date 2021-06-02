雅虎民調：美國面臨的最嚴問題已經不是新冠疫情而是暴力犯罪

2021 年 3 月 22 日，在洛杉磯舉行的呼籲停止針對亞裔美國人的暴力行為的抗議集會上。

根據《雅虎新聞》近日發布的民調，越來越多的美國人認為，與新冠疫情相比，暴力犯罪激增是美國面臨的最嚴重問題。這一轉變表明，隨着疫情緩解，治安和公共安全會成為主導美國政治的中心議題。

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民調稱，如今只有32%的美國人認為新冠疫情是一個嚴重問題，遠低於去年7月時的61%；與此同時，認為犯罪是嚴重問題的人數從去年的39％上升到49％，上升了10個百分點，使之成為人們最擔憂的問題，超過了39%的經濟問題、39%的政治正確和41%族裔關係。

美國已逐步擺脫新冠疫情，新增新冠病例、住院和死亡人數都已降至數月來的最低水平，而暴力犯罪卻一直在上升。儘管隨着疫苗接種的增加，許多州已恢復正常狀態，但犯罪率仍遠高於2020年。在2021年第一季度，32個美國城市的謀殺案數量較去年同期上升了24%，嚴重攻擊上升7%，持槍攻擊上升了22%。

民調錶明：自去年夏天以來，各政治派別人士對暴力犯罪的擔憂一直保持穩定，但人們對族裔關係的關注度則從弗洛伊德案之後的最高點有所下滑。在去年的民調中，60%的美國人認為警察執法存在系統性的種族主義問題，63%的人認為美國存在系統性種族主義問題，如今，這兩個數字分別為51%和55%。去年6月，57%的美國人支持“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）運動，如今只有43%的人表示支持，45%人表示反對。總體而言，認為族裔關係是美國一個“非常大的問題”的美國人比例相較去年7月下降了13個百分點。

當被問及拜登和特朗普誰在處理犯罪方面做得更好時，34%的美國人稱特朗普做的更好，多於拜登的32%；在獨立人士中，39%的人認可特朗普處理犯罪的方式，只有23%支持拜登。

這項民調是雅虎新聞在5月24日至26日之間完成，1588名美國成年人接受了調查，誤差範圍為正負2.8個百分點。