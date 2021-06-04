特朗普說將向中國求償“10兆美元” 要求為武漢病毒研究所意外負責

正當美國現任總統拜登擴大向疑與中國軍方有往來之中國企業的投資禁令之際，前任總統特朗普同日也稱要代美國人民向中國政府求償“10 兆美元”討公道。

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據特朗普稱：將向中國求償“10兆美元”，要求為武漢病毒研究所意外負責。據聯合新聞網引述報道說，美國總統拜登近日公開表示，就任後已要求相關單位着手進行新冠病毒起源的調查報告，確認病毒究竟是從帶有病毒的動物自然傳給人類，還是源自於“實驗室”的意外？特朗普在3日發表聲明，指刻正要求中國支付高達“10 兆美元”的帳單，為新冠病毒在美國所造成的大流行災難，以及高昂社會及經濟成本，付出代價。

特朗普亦稱自己因為拒採納聯邦首席傳染病專家福奇（Anthony Fauci）的意見，堅持關閉邊境、發展疫苗及強制戴口罩，才得以拯救數十萬美國人的生命。

該報道引述外媒消息說，這位前任美國總統發布聲明指，中國應該賠償10兆美元給美國以及全世界，為實驗室外泄意外造成的災難損失負起全部責任。

據特朗普話鋒一轉稱，福奇的疏忽也難辭其咎。特朗普說，“現在人們開始會說，當初特朗普說的武漢實驗室外泄病毒是真的！... 疫情初期特朗普下令關閉邊境的作法是對的！”

據該報道，回到電郵門事件，近日有媒體取得3000多頁時間落在2010年上半年的機密電郵，當中顯示福奇2020年2月曾建議美國前衛生部長波維爾（Sylvia Mathews Burwell）不必讓民眾配戴口罩，指它不能真正有效阻止感染，口罩是準備給病患的，認為疫苗等醫療行為才真正有用，但後來疫情擴大佛奇又改口稱每個人均須配戴口罩。他後來解釋系因疫情初期口罩數量供不應求，因此才建議一般民眾不必戴口罩。共和黨指外泄電郵透露福奇知情，大流行病毒來源，是中國武漢病毒研究所進行新冠病毒改造意外所致，而不是他對外宣稱的“是由動物傳染給人類的”。