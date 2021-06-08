力抗中國科技挑戰參議院估將通過《美國創新與競爭法案》

美國參議院準備在6月8日下午批准兩黨立法，該立法將投資數十億美元，以應對北京的競爭影響。該法案的眾院版本仍然面臨著來自共和黨議員的質疑，他們認為該法案不足以對抗中國。

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參議院的投票定於周四下午4點左右開始，法案的最終批准需要60票的門檻。對抗中共的方案將需要在參眾兩院都通過後送到拜登總統的案頭。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck-Schumer）於5月18日公布了兩黨合作的《2021年美國創新與競爭法案》，這是他的《無盡邊界法案》(Endless Frontier Act)的改名和擴展版本。

這項法案現在有1445頁，旨在促進政府對科學和技術的支持，以應對來自中共日益激烈的競爭。參議院法案的共同提案人、共和黨參議員托德·楊（Todd-Young）的發言人說："這是美國歷史上最大、最大膽、最全面的反中共立法。楊參議員對開放的兩黨合作進程感到高興，並期待着該法案在6月8日的表決。"

根據舒默和參議員托德·楊的原始法案《無盡邊界法案》，美聯邦將向國家科學基金會提供約810億美元，作為幫助美國在技術和創新的研究和開發上超越北京的助力。

該法案最重要的組成部分之一也包括在國家科學基金會建立一個新的部門，稱為技術和創新局，該部門將專註於開發新技術，並為培養國內人才進行這種研究提供投資，該部門將在五年內獲得290億美元。參院法案還包括一項條款，禁止將國家科學基金會開發的知識產權轉讓給中國等受關注的外國實體，以應對北京盜竊研究和技術的威脅。

法案也在5G、人權、印太海域軍事支出、宣傳滲透等領域應對來自中共的競爭。

為了提高美國的經濟競爭力和打擊中國的經濟影響力，眾議院外交委員會主席米克斯（Gregory Meeks）議員於5月25日提出了名為 "確保美國全球領導地位和參與"（EAGLE）的立法。但這個立法削弱了很多原本參議院提出的版本，因此最受爭議。

許多議員說該法案中的許多條款雖然與參議院法案中的條款相同，但該法案中與台灣、及新疆人權、和對疫情溯源等問題有關的一些語言都被刪除或軟化了。

例如，EAGLE法案刪除了參議院法案中要求美國政府捍衛"台灣有意義地參與聯合國"權利的語言。此外，它還刪除了參議院法案中關於美國應 "強烈反對中華人民共和國使用武力改變台灣現狀的任何行動"的文字。眾議院法案還刪除了要求"對新疆維吾爾自治區的系統性強姦、脅迫性墮胎、強制絕育或非自願避孕植入實施制裁"的文字部分。

該法案還刪除了關於抵制2022年北京奧運會的案文與對病毒大流行溯源的要求。

共和黨眾議員普魯格（August Pfluger）在一份電子郵件聲明中說："該法案的一些部分令人擔憂......對抗中共不單是共和黨人的問題，也不單是民主黨人的問題。它是一個美國問題。這就是我們應該對待這項立法的方式--作為美國人一起應對。"

雖然參議院的法案預計將以較大優勢通過，但一些共和黨參議員早些時候對該立法表示擔憂，稱其充滿了浪費性開支。該法案將授權約1900億美元的科研和開發支出，以及520億美元用於促進美國的半導體生產。