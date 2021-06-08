加拿大驚爆仇恨犯罪 男子開車輾死穆斯林一家四口
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加拿大警方8日表示，安大略省（Ontario）一名男子被控駕駛他的皮卡車輾死穆斯林一家四口，這名男子是因仇恨動機鎖定他們發動攻擊。加拿大總理特魯多把這次襲擊定性為恐怖襲擊。 特魯多在下議院的演講中抨擊道：“這次殺戮並非偶然。這是一場以仇恨為動機的恐怖襲擊，發生在我們社區的中心。”
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安大略省倫敦市（London）警方引述目擊者指出，倫敦市20歲男子維爾特曼（Nathaniel Veltman）7日駕駛他的車衝上人行道，撞擊穆斯林一家五口，然後高速駕車離去。這家人年齡從9至74歲不等。
維爾特曼事後遭到逮捕，被控四項一級謀殺罪名，及一項謀殺未遂罪名。他在8日還押拘留所後，預定10 日再次出庭。
當局未公布受害者姓名，但根據倫敦市長霍德（Ed Holder），他們包括一名74歲女性、一名46歲男性、一名44歲女性及一名15歲女孩，共是一家三代。一名9歲男童在遭遇攻擊後就醫。
倫敦市警局偵緝警司威特（Paul Waight）告訴記者：“有證據顯示，這是有計畫的預謀行動，動機是仇恨。”
威特指出：“我們相信，受害者是因為他們的伊斯蘭教信仰而遭到鎖定。”