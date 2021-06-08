種族仇恨

加拿大驚爆仇恨犯罪 男子開車輾死穆斯林一家四口

L’attaque, qui a causé la mort de 4 personnes à London, Ontario, au Canada, a suscité beaucoup d’émotion © CARLOS OSORIO/REUTERS

作者： 法廣 4 分鐘

加拿大警方8日表示，安大略省（Ontario）一名男子被控駕駛他的皮卡車輾死穆斯林一家四口，這名男子是因仇恨動機鎖定他們發動攻擊。加拿大總理特魯多把這次襲擊定性為恐怖襲擊。 特魯多在下議院的演講中抨擊道：“這次殺戮並非偶然。這是一場以仇恨為動機的恐怖襲擊，發生在我們社區的中心。”