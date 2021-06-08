美國追回了不少已付駭客的贖金：63.7個比特幣

據美國司法部透露，調查人員查獲了63.7個比特幣，現在價值約為230萬美元。這些比特幣是上個月Colonial Pipeline在遭受黑客攻擊並導致美國東海岸加油站大規模缺貨後支付的。比特幣在昨天2200GMT前後下跌近5%。該加密貨幣在4月創下63,000美元的高點後，最近幾周跌至34,000美元左右。路透社說，許多黑客組織的總部就在俄羅斯。

廣告 繼續瀏覽後續

美國查獲Colonial支付給黑客的價值230萬美元比特幣。據路透社報道稱，美國司法部周一追回了Colonial Pipeline支付的約230萬美元加密貨幣贖金，打擊發起此次史上最具破壞性的美國網絡攻擊的黑客。美國司法部副部長Lisa Monaco表示，調查人員查獲了63.7個比特幣，現在價值約為230萬美元。Monaco說，司法部已經“找到並奪回了”Colonial支付的大部分贖金。這些比特幣是上個月Colonial Pipeline在遭受黑客攻擊並導致美國東海岸加油站大規模缺貨後支付的。

周一提交的一份宣誓書說，聯邦調查局(FBI)掌握了一把私人密鑰，可以解鎖一個收到了大部分贖金的比特幣錢包。目前還不清楚FBI是如何獲得該密鑰的。舊金山的一名法官批准扣押這個“加密貨幣地址”中的資金，文件中說該地址位於加州北區。

Colonial Pipeline曾表示，它向黑客支付了近500萬美元以重新獲得訪問權限。

該報道稱，比特幣被扣押的情況很少見，但當局已加強追蹤數字貨幣流動的專業水平，因為勒索軟件已經成為一個日益嚴重的國家安全威脅，並令美國與俄羅斯之間的關係更趨緊張。許多黑客組織的總部就在俄羅斯。

“目前而言，起訴是一個白日夢，”網絡安全公司Mandiant的副總裁John Hultquist在讚揚此舉時說。“干擾。干擾。干擾。”據FBI認為，黑客攻擊是由一個名為DarkSide的團夥發動的。這次攻擊造成了長達數天的供應中斷，導致汽油價格飆升、恐慌性搶購和局部燃料短缺。在美國經濟開始擺脫疫情復蘇之際，它給總統拜登帶來了重大的政治難題。