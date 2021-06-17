峰會 分析家：拜登欲削弱普京在國際舞台重要性

美國總統拜登與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在瑞士日內瓦的峰會結束後，有分析家表示，拜登正設法削弱普京在國際舞台上的重要性。上任後首度出訪的拜登，尋求不要將俄羅斯塑造成美國的直接競爭對手，而是將俄國塑造成小角色，因為美國日益將心思放在對付中國上。

廣告 繼續瀏覽後續

路透社報導，幕僚表示，拜登希望傳遞的訊息，是俄羅斯總統普京的行為，包括干預選舉、對西方國家網路攻擊和對待國內異議人士的方式，都讓他在國際舞台受到孤立。

部分觀察家表示，但拜登同時又要努力遏止美俄關係惡化，嚇阻核衝突威脅，這可能有其難度。

特朗普政府時期的國安顧問莫里森（Tim Morrison）說：“拜登政府想要緩和緊張局勢，不過我不清楚普京是否也有同樣想法。”

美俄官員會前都認為日內瓦峰會有重大突破的機會不大，他們是對的，沒有談出具體成果。

但這兩位領袖承諾會就武器控制和網路安全恢復談判，並尋找可能合作的領域。

拜登上任不久後，一再稱普京是“劊子手”，美俄關係早就因此變得緊張。兩國外交關係裂痕不僅加深，也撤回派駐在對方首都的外交官。

2014年俄國吞併了烏克蘭的克里米亞後，歐巴馬稱俄國為“區域強國”。拜登試圖不要將俄羅斯塑造成美國的直接競爭對手，來呼應前總統歐巴馬的做法。

拜登在與普京結束會談後說，俄國非常想要維持大國的地位。

拜登在搭機離開日內瓦之前說：“俄國現在處境非常、非常艱難，他們受到中國的擠壓。”

拜登也指出俄國經濟遭遇的問題，並呼籲普京釋放兩名被控間諜罪的美國人，也提到美國資助的自由歐洲電台（Radio Free Europe）和自由電台（Radio Liberty）面臨的威脅。

他說，美國商人“不想待在莫斯科了”。

新海芬大學（University of New Haven）副教授、俄國和歐亞事務專家施密特（Matthew Schmidt）說，拜登正設法削弱普京在國際舞台上的重要性。

施密特說：“策略純粹就是利用說出一些事實真相，故意激怒普京。無論如何，都會招致強烈反彈。”

一名資深政府官員表示，拜登對俄國採取的策略成功可能性更高，因為拜登在與普京見面之前，先後參加了英國舉辦的七大工業國集團（G7）高峰會和在比利時布魯塞爾召開的北大西洋公約組織（NATO）峰會，號召盟邦支持“以規則為基礎的國際秩序”原則。