巴西新冠新增例創新高 24 小時逾115,000 例 第3波抵達

巴西新冠感染再創新紀錄，新增感染病例在 24 小時內超過 115,000 例，這一新記錄證實了第三波的到來，這波疫情已經每天造成 2,000 多人死亡。

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儘管新冠病毒 Covid-19 大流行——以及它在全球範圍內造成 380 萬人死亡——似乎也看到那些國家踏着迅速接種疫苗的腳步，但它繼續在巴西造成嚴重破壞，進入第三波擴散感染疫情的侵襲。 在泰國等許多試圖重新開啟他們的觀光經濟的國家，控制疫情的不確定性仍然顯而易見，未來都假日開始，疫情發展也引起專家們的擔憂。

在疫情再度緊張的巴西，根據該國衛生部的最新報告，當局周三打破了新冠病毒 Covid-19 感染人數的新記錄，在 24 小時內新增了 115,228 例病例，也證實了第三波感染的到來。 官方的死亡人數還報告了 2,392 人的新增死亡人數，使巴西新冠死亡總人數達到 507,109 人。巴西是世界上哀悼死者人數第二多的國家，僅次於美國，美國的死亡人數超過 600,000 人。

一個多月以來，每日感染人數一直在穩步上升，自上周以來，平均每天的死亡人數約為 2,000 人。負責彙集巴西各州衛生單位的巴西”國家衛生秘書委員會 (Conass) 主席嚕啦卡洛斯 Carlos Eduardo Lula，向當地日報 O Globo 指出， “隨着病例數量的不斷增加，我們已經處於第三波疫情。”

根據公共參考機構 Fiocruz 的最新流行病學報告，巴西 27 個州中有 19 個州情況危急，重症監護病床佔用率超過 80%，其中 8 個州甚至達到 90%。 疫苗接種的進展仍然太慢：只有 30.7% 的人口接種了至少一劑疫苗，11.36% 的人口完全接種了疫苗。 在該國最大的城市聖保羅，由於缺乏可用疫苗劑量，周二不得不中斷疫苗接種，然後在周三恢復。