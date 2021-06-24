殺毒軟件創始人邁克菲死在西班牙監獄 疑似自殺

一名政府官員6月23日對美聯社說，殺毒軟件創始人約翰·邁克菲(John McAfee)被發現死在巴塞羅納附近的監獄囚室。也有消息稱，他不願意被引渡回美國，在監獄自殺。

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在此之前幾個小時，一家西班牙法庭做出了支持把這位75歲的商業大亨引渡回美國的初步裁決。他在美國受到了與稅收有關的刑事指控。

邁克菲被關在西班牙東北城市巴塞羅納附近的布賴恩斯2號監獄。加泰羅尼亞地區政府的一項聲明說，監獄的安全官員試圖對他進行搶救，但監獄醫療團隊最後認證了他的死亡。

這項聲明沒有提到邁克菲的姓名，但是說死者是一位75歲等候引渡回國的美國公民。熟悉此事但未獲授權讓媒體披露姓名的一位加泰羅尼亞政府消息人士對美聯社證實，死者是邁克菲。

西班牙國家法院星期一做出了支持引渡邁克菲的裁決。本月早些時候，邁克菲在聽證中爭辯說，針對他的指控是出於政治動機，他如果被遣返回美國，將在監獄度過餘生。

法庭的裁決在星期三公布，可以上訴。任何最終引渡令還必須得到西班牙內閣批准。

田納西州的檢察官指控邁克菲逃稅。他被控隱瞞了擔任諮詢工作期間推銷加密貨幣所獲得的收入和參加演講活動以及向一部紀錄片出售講述有關他個人經歷的權利所獲得的收入。這些刑事指控的最高刑期為30年。

這位創業家去年10月在巴塞羅納國際機場被捕。當時，一名法官下令，在邁克菲等候引渡聽證結果期間，應將其羈押。