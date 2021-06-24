美國兇殺案激增 拜登劍指售槍壞蛋

白宮援引跨黨派研究機構刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的報告 here指出，2020年美國大城市的兇殺案比一年前增加了30%，而槍支襲擊案增加了8%，包括芝加哥和休斯頓在內的大城市增速最高。美國總統拜登周三承諾將嚴查非法槍支經銷商。

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美國兇殺案激增，美國總統拜登將嚴查非法出售槍支的 "死亡商人"。據路透社報道稱，美國總統拜登周三承諾將嚴查非法槍支經銷商，同時為地方執法部門擴大提供聯邦資金及援助，因大城市的兇殺案發生率激增。

拜登表示：“死亡商人正在違法牟利，”他補充說，政府將對違反聯邦法律的流氓槍枝經銷商實行 “零容忍”。他說，政府還將利用已經批准用於協助經濟走出疫情復蘇的資金，來幫助各州僱用更多警察。拜登說：“我給你們的信息是這樣的，”他說話的對象是“”故意”違法的槍支經銷商。“我們會找到你，我們會搜索你的賣槍執照。我們將確保你無法在我們的街道上銷售死亡和混亂。”

拜登和美國司法部長加蘭(Merrick Garland)在白宮重申司法部周二公布的措施，稱政府將加強菸酒槍炮及爆裂物管理局(ATF)的行動，阻止跨州的非法槍支販運。

據路透社說，白宮援引跨黨派研究機構刑事司法委員會(Council on Criminal Justice)的報告 here指出，2020年美國大城市的兇殺案比一年前增加了30%，而槍支襲擊案增加了8%，包括芝加哥和休斯頓在內的大城市增速最高。整體而言，全國兇殺案率仍遠低於1970年代或1980年代的全國平均水平。