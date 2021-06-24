美國邁阿密一公寓樓倒塌 死傷不詳

6月24日，美國佛羅里達州邁阿密一公寓樓部分倒塌。已知有至少18名來自多個拉美國家的僑民下落不明。官方暫且通報的死亡人數是一人。隨着時間的推移，死亡人數定會增加。此棟樓建於1981年，是一個現代化的公寓大樓，由136套住宅組成，共12層。救護人員擔心有50多人下落不明。另據最新消息，99人下落不明。

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6月24日凌晨，邁阿密海灘附近的一棟公寓樓倒塌，一場大規模的救援行動正在進行中。

據《每日郵報》報導，當地消防救援部門已經證實，這棟名為Champlain Towers South的12層公寓樓的海濱建築，已經部分倒塌。據當地媒體報道，在凌晨1點30分之前發生坍塌後，一名婦女已經死亡，至少有9人受傷，包括一名消防員。

人們擔心還有更多的人可能已經死亡，或仍然被困在廢墟下，目擊者稱，隨着搜救行動的開始，他們聽到了來自廢墟下的尖叫聲。

據福克斯新聞報道，一名目擊者與家人一起住在佛羅里達州南部的島嶼城市，當時他在鄰近的一棟樓里，他說倒塌的聲音和感覺像龍捲風或地震。

這名目擊者聲稱，在倒塌時，大樓的大部分地方都有人，他估計倒塌發生在凌晨1點20分左右。他告訴該媒體：“這是我這輩子聽到的最瘋狂的事情。”

據NBC6報道，視頻畫面顯示，隨着巨大的搜救行動的繼續，一個男孩被消防員從殘骸中拉了出來。據當地媒體報道，已經有幾十個人受到坍塌的影響，但當局尚未確認任何可能的傷亡細節。

來自現場的圖片和視頻顯示，塔樓的整個部分都倒塌了，在柯林斯大道的拐角處留下了巨大的碎片堆，一場巨大的搜救行動正在進行中。

邁阿密-戴德消防隊的聲明說：“我們在88街和柯林斯大道附近的部分建築物倒塌現場。在市政消防部門的協助下，包括技術救援隊在內的80多支邁阿密消防救援隊正在現場。”

邁阿密-戴德消防救援隊證實，南向交通正在第96街向西改道，北向交通在第85街和柯林斯大道改道，因為當局仍然在現場。

由於情況仍在進行中，當局尚未提供任何有關潛在傷亡的信息。

邁阿密海灘警察局說：“MBPD和@MiamiBeachFire正在協助蘇爾夫塞德市處理位於佛羅里達州蘇爾夫塞德市柯林斯大道8777號的部分建築倒塌事件。來自整個邁阿密-戴德的多個警察和消防機構正在協助。請關注@MiamiDadeFire的最新信息。”

據《邁阿密房地產趨勢》（Miami Real Estate Trends）報道，Champlain Towers South建於1981年，是一個現代化的公寓大樓，由136套住宅組成，其中一些有海景的住宅售價高達91.5萬美元，共12層。