拜登稱讚兩黨在基礎設施協議上達成妥協

美國總統拜登6月24日宣布，美國兩黨就基礎設施法案達成的協議表明，美國民主能辦事。總統在白宮東廳發表講話時表示：“這項協議向全世界發出了一個信號，那就是我們國家能夠正常運作，交付成果，做出意義重大的事情” 。

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“我們正與中國和世界其他國家進行一場贏得21世紀的賽跑，” 他說。“他們並沒等着。他們正向各領域投資數百億美元。”

該法案的框架由一個兩黨聯邦參議員組成的小組談判達成，其中包括5790億美元的新基礎設施支出。該框架下，先前已獲批準的一筆類似金額的支出將被重新調整用途，以便將基礎設施總投資額擴充至1.2萬億美元。

“在這筆交易中，沒有哪一方得到了他們想要的一切，” 拜登指出。“這就是妥協的意義。”

目前，拜登的其他優先事項暫被擱置，比如資助兒童保育，以及他在緩解和適應氣候變化方面的大部分議程。

“在其餘問題上沒有達成一致，” 拜登承認。“我們將不得不通過預算程序去辦。”

如果國會的民主黨人聯合起來，配以哈里斯副總統的打破平局票，民主黨人就可利用“和解立法”的策略，以簡單多數批准其他事項所需的支出。

“除非能達成和解法案，否則就不會有基礎設施法案，” 眾議院議長佩洛西當天早些時候宣布。

參議院多數黨領袖舒默表示，他在這一方法上與佩洛西意見一致。

參議院共和黨領袖麥康奈爾指責總統迅速屈服於國會民主黨領導層的威脅，挾持了基礎設施協議。

“公開表揚我們的同事並支持兩黨協議還不到兩個小時，總統就走出非同尋常的一步，威脅要否決該協議，” 麥康奈爾在一份聲明中說。“現在，我毫不懷疑，總統正面臨來自政治左派的巨大壓力，要求他兌現一系列激進的氣候變化議題相關的要求。”

這項基礎設施協議最初是在白宮西翼外宣布的，當時拜登和一眾共和黨及民主黨的聯邦參議員出人意料地在那裡露面。

“今天，我們宣布一項對基礎設施進行歷史性投資的框架，” 參議院金融委員會成員、俄亥俄州共和黨籍聯邦參議員波特曼表示說。“當中涵蓋道路和橋樑，以及很多其他類型的基礎設施，也包括寬帶，包括我們的供水系統和鐵路系統，所有這些都對經濟有利。”

白宮表示，協議具體包括用於交通項目的3120億美元，用於水利基礎設施的550億美元，以及用於擴大寬帶互聯網服務的650億美元。

亞利桑那州民主黨籍聯邦參議員西內瑪向記者強調，“我們都讓了一些以便得到一些，因為我們所做的是把我們國家的需要放在第一位。”

近幾天的討論集中在這筆超1萬億美元資金的支出計畫上。這筆資金當中，新資金和被重新調整用途的舊資金大致各佔一半。

具體的項目行動目標包括改善美國公路系統和電力電網系統，以及擴大寬帶互聯網的覆蓋面。

相關討論由21名聯邦參議員共同參與，是民主黨人和共和黨人為就一項重大基礎設施項目的規模、優先項目和資金來源達成協議而做出的一系列努力中的最新發展。

這些討論的主要爭論點之一是如何為該計畫買單。拜登總統曾主張提高企業稅率，但共和黨人反對這一舉措，他們在前特朗普政府時期已成功降低企業稅率。