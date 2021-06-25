美國參議員呼籲拜登制裁香港《蘋果日報》被迫停運案責任者 或包括滙豐花旗

美國兩名重量級參議員呼籲總統拜登利用他們起草的一項法案所賦予的權力，對那些導致香港《蘋果日報》被迫停運負有責任的人實施制裁，這表明外國銀行也將受到牽連。美國總統拜登周四稱香港蘋果日報停運“對媒體自由來說是悲哀的一天”，並表示這標誌着“北京正在加強鎮壓力度”。

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據路透社報道，美國參議員呼籲拜登制裁對香港《蘋果日報》被迫停運負有責任者。

美國參議院金融委員會共和黨籍委員Pat Toomey和民主黨籍委員Chris Van Hollen在信中提到了路透社上月的一篇報道，該報道稱香港保安局局長李家超書面通知《蘋果日報》創辦人黎智英及滙豐控股和花旗銀行的分支機構，稱若這些銀行與黎智英的賬戶繼續有往來，可能面臨最高七年的刑期。李家超要求這些銀行凍結黎智英的賬戶，據路透社見到的參議員信函文本稱，“銀行似乎已照辦”。

信中說，約500名警察之前搜查了《蘋果日報》的辦公室並逮捕了幾名高層，香港保安局隨後命令《蘋果日報》的銀行凍結該報的資產，“直接導致其關閉。”

據兩位參議員表示，他們去年通過的香港自治法要求美國國務卿向國會確認“實質上導致”“香港人民無法享受集會、言論、新聞自由或獨立法治”的外國人，包括外國企業。

信中說：“對黎智英和蘋果日報的驚人打壓很可能涉及適用香港自治法第5條的許多外國人。”信件稱：“在黎智英受到不公正待遇和蘋果日報被迫停運後，我們敦促政府立即全面執行香港自治法。”

參議員們的立法要求對直接破壞香港自治的個人和實體實施強制性制裁，並對與這些實體和個人有往來的銀行進行二次制裁。