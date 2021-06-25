美眾院下周推動針對中國的全面法案

美國國會雖然針對中國議題顯示罕見一致立場，但是在對針對中國的全面法案方面則各據立場。美國參議院於6月8日以68-32的投票結果通過了自己的針對中國的全面法案--美國創新與競爭法案(USICA)，眾議院領導人選擇不接受和考慮參議院的立法，眾議院幾個委員會一直在制定自己的提案，眾議院外交事務委員會已安排在周三舉行會議，討論針對中國的全面法案。

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據路透社消息說，美國眾議院外交事務委員會已安排在周三舉行會議，以考慮提高經濟競爭力和在人權方面向中國施壓的全面法案。這是國會應對與中國競爭的努力的一部分。該委員會的助手們周四表示，委員會將在美東時間6月30日下午1點開會，討論或考慮對“確保美國全球領導力和參與法”(EAGLE Act)的修正。

據該報道，在嚴重分裂的美國國會，對於與中國打交道時採取強硬立場，是真正取得兩黨共識的少量議題之一。

參議院於6月8日以68-32的投票結果通過了自己的針對中國的全面法案--美國創新與競爭法案(USICA)。該法案授權撥備約1,900億美元用於加強美國的技術和研究，並批准支出540億美元用於增加美國在半導體和電信設備方面的生產和研究。眾議院領導人選擇不接受和考慮參議院的立法。相反，眾議院幾個委員會一直在制定自己的提案。據路透社說，這意味着任何相關法案送交白宮讓拜登簽署成為法律，都可能需要數月時間。