4死159人失蹤 邁阿密坍塌公寓1年前就下陷

佛州邁阿密戴德縣Surfside一棟12層公寓樓6月24日凌晨坍塌，該市市長卡瓦（Levine Cava）於6月25日表明死亡人數增加為4人，仍有159人失蹤。佛州已經於24日宣布邁阿密戴德縣進入緊急狀況；白宮也於25日宣布佛州進入緊急狀態。英媒報導指出，倒塌的住宅樓在1年前被專家警告出現下沉現象，目前政府仍在就事故發生的原因進行調查。

廣告 繼續瀏覽後續

邁阿密戴德縣縣長卡瓦（Daniella Levine Cava）25日宣布事故現場的救援工作仍然在進行，而救援人員在24日一夜之間已經發現了三具屍體，目前尚不清楚他們的身份。他們還在事故廢墟現場營救出2人，並找到了35人。

卡瓦表示她相信還能夠從事故現場救出更多的生還者，並堅稱現在仍然是救援時期而非重建時期。

邁阿密戴德縣當局說，該樓失蹤人員人數已經從最初估計的99人增加為159人。因為該樓的住戶中既有長期住戶，也有短期住戶，因此當局在事故發生時並不知道當時樓裡到底住有多少人，只是估計事故發生時樓裡住滿了人。

美總統拜登於25日凌晨宣布佛州進入緊急狀態，並下令國家安全部和聯邦緊急事務管理局（FEMA）為佛州提供緊急援助。

白宮表示：“總統授權國家安全部和聯邦緊急事務管理局協調他們的災難救援努力。“

聯邦緊急事務管理局在一份聲明表示，該局目前提供援助緩解邁阿密戴德縣和佛州緊急救人員的壓力，目前緊急救援人員仍然已經晝夜不停地營救困於廢墟中的人。

《每日郵報》報導表示，有專家於2020年就警告說這棟於1981年修建的12層建築在下沉，該建築被指從二十世紀九十年代開始就在以每年2毫米的速度下降，因為這棟樓建在一片開墾的濕地上。

目前尚不知道該樓坍塌的原因，邁阿密戴德縣警方已經開始對此案立案進行調查。而該縣縣長卡瓦則表示目前尚沒有人為作案的證據。

報導表示，這棟樓本來今年要進行四十年來的首次安全性重新認證，並將對其部分結構的生鏽的支架和受損的混凝土結構進行廣泛的維修，因為邁阿密的沿海空氣中的鹽分可能會腐蝕房屋的鋼樑或侵蝕暴露在外的鋼筋。

而且該樓的屋頂最近還在進行施工，有人擔心這可能會為該樓增加了額外的負擔並因此而發生了坍塌事故。