美國政府發布備受矚目的UFO報告 有沒有外星人無定論

美國政府發布了一份具有里程碑意義的報告，該報告由國會授權，審查了美國軍事人員近年來目睹的 "不明飛行現象"。雖然報告沒有發現外星人的證據，但它確實發現不明飛行物可能對國家安全構成威脅。情報界和國防部發布的報告沒有明確地確定軍事人員看到了什麼。據名利場刊物說，該報告審查了過去20年的140多起事件，但對觀察到的現象提供的解釋非常少。

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美國政府周五發布了一份具有里程碑意義的報告，審查了過去20年的144起事件。

據美國之音今天報道稱，應美國國會要求，美國情報總監辦公室星期五（6月25日）公開發布對“不明空中現象”的評估報告。報告沒有正面證實或否認軍方近年來觀測到的空中物體現象是否是外星飛行器，同時稱沒有證據表明它們來自中國或俄羅斯的先進飛行技術。

在公共討論和大眾文化中，大眾所熟悉的“不明飛行物”（英文縮寫UFO）概念常常引發外星飛碟的聯想。不過，美國政府最近發表的這一報告對“外星人”的概念隻字不提。美國政府和軍方的官方文件、研究這一現象的學術界和民間愛好者目前將這一概念統稱為“不明空中現象”（unidentified aerial phenomena，簡稱UAP），試圖以更科學、理性的角度對不明現象進行解讀。

報告評估的144起不明空中現象全部來自美國政府多個部門的觀測報告，以軍方為主，時間範圍從2004年11月跨越到2021年3月。在144起UAP目擊事件中，報告只能解釋其中的一起，另外的143起現象至今無法解讀。報告說，唯一得以解釋的UAP事件中的物體是一個大型的漏氣氣球

報告說，80起事件中觀察到的物體被美國政府多個監測裝置監測到，大多數UAP物體干擾了美軍的軍事訓練。這份評估報告說，一些UAP的目擊傾向於聚集在美國軍事訓練和軍事測試場地周圍，某些UAP展示了先進的技術。在21份目擊報告中描述的18起事件中，觀察者報告了這些物體“不尋常的移動模式或飛行特徵。

報告描述：“一些UAP似乎在高空風中或是保持靜止，或是逆風移動，或是作出突然動作，或以相當高的速度移動，且沒有明顯的推進方法。”研究說，在少數情況下，在目擊UAP的同時，美國軍機的系統探測到相關的無線電射頻。

研究數據還顯示，UAP展示了某種加速能力，甚至具備某種隱藏身份的能力。

據該報道，在報告發表前，有媒體和分析揣測，美軍近年來觀測到的某些不明空中物體可能來自中國、俄羅斯等美國對手國家、甚至是非國家行為者的技術。情報部門的報告的確也將這一假設納入了考量。不過，報告說：目前沒有數據表明，UAP是外國情報搜集計畫，也沒有證據表明它們源自美國的某個對手在技術上的突飛猛進。

報告說，UAP在美國的軍事設施附近被發現、搭載美國政府最先進傳感器系統的飛機也發現過UAP，因此，情報系統將繼續調查這種外國情報搜集工作情況的可能。​

美國國會去年12月通過的情報授權法案要求情報機構和國防部官員提交這份報告。這項法案說，UAP對美國的國家安全具有潛在的威脅，美國政府在搜集和分析有關不明空中現象方面的工作缺乏全面的聯同合作，但是情報界有義務協調一致地分析和調查這些不明現象，並引起美國政府高層官員的注意。

評估報告說，不明空中現象威脅飛行安全，甚至可能威脅國家安全。美國國防部的UAP特別工作組有11份記錄在案的實例報告顯示，飛行員與UAP發生了驚險的“擦身而過”（near miss）。