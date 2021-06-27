特朗普高調辦造勢活動 法新社稱是展開復仇之旅

特朗普周六正式拉開了美國中期選舉的序幕，回到了他所鍾愛的俄亥俄州的集會氛圍中，一隻眼睛已經盯着2024年。法新社今天描述這位以歡喜氣氛熱烈的露天集會而聞名的總統，自五個月前離開白宮以來首次回到這樣的集會中，發表了長達一個半小時的精力充沛的演講。

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據特朗普強調，這是 2022年選舉的第一次造勢會，他的到場是為了支持一名共和黨國會候選人。特朗普說，我們將奪回（眾議院），我們將奪回參議院。

這位前總統觸及了他最喜歡的所有主題，描繪了一幅在他的繼任者喬-拜登的領導下，美國正在 "衰落"的景象，同時重複了他關於2020年民主黨 "作弊偷竊 "選舉的說法。特朗普說："我們已經贏得了兩次選舉，我們可能必須第三次贏得選舉，"他說，在工業城市克利夫蘭附近的惠靈頓，他的出現引發了成千上萬的支持者的歡呼。

據法新社說，這位75歲的房地產大亨還沒有明確承認他的繼任者拜登的勝利。相反，特朗普繼續抱怨選舉欺詐，儘管他的幾十項投訴已被駁回，包括被他任命的法官駁回。特朗普稱，"喬-拜登正在摧毀我們的國家，就在我們眼前，"特朗普大聲道，"誰他媽的知道2024年將會發生什麼，我們甚至不會有一個國家！"

在1月6日國會大廈發生致命襲擊事件後，這位前總統被禁止在社交媒體上發表言論，在離開華盛頓後，他已經發表了兩次重要的公開演講。但是，當時保守派休息室比較低調的氣氛已經和這次造勢集會氣氛完全不一樣了，前總統不住地對過度興奮的公眾發出呼喚，而且在擴音器里連着擊打聲。

特朗普在承諾在2022年11月的關鍵中期選舉中發揮巨大作用後，他確認了只支持親特朗普候選人的策略。周六晚上的集會是為了支持唐納德-特朗普的前顧問馬克斯-米勒，米勒正在與坐在眾議院的共和黨人安東尼-岡薩雷斯競選。岡薩雷斯代表俄亥俄州，是下議院211名共和黨人中的10人之一在特朗普的彈劾審判中以 "煽動叛亂 "的罪名投票贊成彈劾他。

這位前總統被指控鼓勵他的支持者衝擊國會大廈，當時立法者聚集在那裡認證拜登的勝利，特朗普最終在2021年2月被參議院宣告無罪。但從那時起，這位脾氣暴躁的紐約人發誓要盡其所能，確保他的幾個共和黨指控者不能連任。

據特朗普指控，"安東尼-岡薩雷斯是一個假的共和黨人，是你們國家的恥辱，"唐納德-特朗普周六說，反而稱讚了馬克斯-米勒的才能。特朗普說，"馬克斯將對移民問題採取強硬態度（......），他將像我一樣保護俄亥俄州的就業機會。"

據法新社，特朗普對支持他的選民魅力不減。一些支持者在外面紮營數天，以能再看到這位億萬富翁。在人群中可以看到 "特朗普2024 "的T恤，意在激勵這位前總統，特朗普也正在提出再次競選總統的前景。

儘管在主要社交網絡Twitter和Facebook上被禁止，但特朗普在共和黨人中仍有很大的影響力。而且他打算在未來幾個月內加強他的公眾形象。

法新社說，從周三起，他將前往德克薩斯州，訪問與墨西哥交界的地區，並重新討論非法移民問題，這是他擔任總統期間的核心議題之一。然後在7月3日，他將在佛羅里達州的薩拉索塔舉行另一次大型集會。