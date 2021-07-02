美國與北約軍隊今全部撤出阿富汗巴格拉姆空軍基地 民眾苦澀

美國國防部官員周五宣布，所有美國和北約部隊已經離開阿富汗巴格拉姆空軍基地，並稱所有在阿富汗的外國軍隊即將撤離。該基地於7月2日星期五正式移交給政府軍。

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美國國防部官員稱，"所有聯軍都已離開巴格拉姆，"據本台消息說，這位官員是在匿名的情況下作上述透露。該基地位於喀布爾以北50公里處，於7月2日正式移交給了阿富汗軍隊。無論是撤軍還是移交，美國國務院都沒有發表正式評論。另一方面，據塔利班發言人紮比胡拉-穆賈希德（Zabihullah Mujahid）對法新社記者說，塔利班 "歡迎並支持 "外國軍隊離開。這位發言人補充說："他們的完全撤出將使阿富汗人能夠決定他們自己的未來。"

巴格拉姆空軍基地的離開是美國軍隊從阿富汗撤出的一個重要步驟。一個極具象徵意義的步驟。巴格拉姆基地是一個巨大的綜合體，周圍有防爆牆，上面有鐵絲網，是美國在阿富汗最大的基地。

撤軍意味着這是美國在一個戰略地點的軍事存在的結束。自近20年前開始的阿富汗軍事干預以來，巴格拉姆一直是對塔利班和其他伊斯蘭激進武裝團體進行軍事打擊的集結點。

據該報道稱，2001年9月11日紐約世界貿易中心大樓和五角大樓遭到襲擊後，美國決定進行阿富汗軍事干預。而拜登選擇這一事件的20周年作為美國從阿富汗撤軍的最後期限。雖然軍事行動成功地推翻了塔利班政權，但塔利班從未停止與美國軍隊及其盟友的纏鬥。

在鄰近的村莊，人們對美國軍隊的離開顯示苦澀。在美軍干預阿富汗20年後的今天，阿富汗似乎正處於混亂的邊緣。自5月初以來，塔利班在該國境內開展了幾次重大攻勢。

據本台在喀布爾的記者Sonia Ghezali說，塔利班實際上正在以瘋狂的速度前進。幾天來，他們一直試圖打到一些省會城市。叛亂分子已經佔領了與塔吉克斯坦的邊境哨所，據一些消息來源稱，他們可能很快就會控制與烏茲別克斯坦的邊境。塔利班正在表明，他們對阿富汗安全部隊有明顯的優勢。而在不到三個月的時間裡，阿富汗安全部隊將沒有任何軍事外援。

政府軍守住阿富汗巴格拉姆空軍基地這一戰略要地的能力被認為是否能防止首都喀布爾再次淪陷的關鍵。阿富汗國防部發言人羅胡拉-艾哈邁德紮伊（Rohullah Ahmadzai）只是安撫，他說，地方當局對接管阿富汗巴格拉姆空軍基地有充分準備"。

本台報道說，巴格拉姆空軍基地是美國人在20世紀50年代建造的，當時是作為在北方對抗蘇聯的堡壘。20年來，數十萬美國和北約士兵，還有他們的分包商，把巴格拉姆基地變成了一個微型的城市。在軍事干預行動的高峰期，它容納了多達3萬名美國軍隊和平民以及北約部隊。

報道稱，這裡甚至有游泳池、快餐店，甚至還有電影院。