美民眾國慶報復性出遊 專家：恐引Delta變種感染潮

美國白宮7月4日慶祝獨立紀念日暨慶祝戰勝新冠。拜登總統將邀請上千人，參加於白宮南草坪舉行的慶祝派對。據報導，目前全美高達2,000多個郡未達到7成的疫苗施打目標，但獨立日長假卻有比去年多出40%的民眾搭機或開車出遊。為此專家憂心，大批民眾出遊恐將引發另一波印度變種病毒Delta感染潮。

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據《每日郵報》報導，拜登對媒體談到現階段美國疫情展望時表示，這個國慶假期將充滿“歡樂與自由”。雖然有些許多民眾尚未接種疫苗，也有許多人會因Delta變種病毒株而喪失生命，但拜登不認為國慶日慶典會造成疫情大爆發。

世衛組織（WHO）於7月2日剛提出警告，傳播力比英國變種Alpha病毒株高出40-60%的印度變種Delta病毒株，已經蔓延到將近100國。全球疫情正進入一個“非常危險的時期”。

美國公共衛生專家也指出，全美完整接種兩劑新冠疫苗人口還不到半數，目前傳染力增強的Delta又正迅速散播開來。因此，拜登的大肆慶祝國慶日，可能對美國民眾傳遞了錯誤信息。

美國疾控中心（CDC）近日表示，目前全美約1.7億成年人接種了第一劑疫苗，比率為67%；約1.5億成年人已接種兩劑，佔比為58%。以全體人口而言，接種一劑和兩劑的佔比分別是54.9%和47.3%。這個週末若要達到拜登所謂7成的目標，是絕對做不到的。

美國疾控中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）表示，目前全美有約1,000個郡的接種率不到3成，其中某些地區的確診病例發現有近一半是感染了Delta病毒。

《華盛頓郵報》也分析發現，全美有2,000多個郡的第一劑接種率不到7成，這些地方佔美國半數以上人口；和達標的郡相比較，這些郡的確診率增幅更大。美國近來感染Delta病毒的案例確實有增加，約佔新增確診例的四分之一，也就是接種率不夠高的社區將面臨更大風險。

《紐約時報》報導說，因為目前許多人都還沒打疫苗，仍有遭到病毒威脅的風險，美國若想從這波百年一見的公衛危機中脫身，其實還有很長一段路要走。

另據《舊金山紀事報》報導，一度病毒感染率和死亡人數降至最低的加州，才剛重新打開封鎖兩週，確診病例現已激增了20%。統計數字顯示，從6月15日到6月30日，加州一週平均單日確診病例從900例升為為1,100例。

範德堡大學（Vanderbilt University）醫學中心傳染疾病專家沙夫納（William Schaffner）指出，美國還在這場馬拉松賽跑途中，即便過去幾個月疫情趨緩 ，但現在就喊出抗疫勝利，似乎言之過早。

報導還指出，截至7月1日，美國有18個州報告一週住院率增加，25個州表示一週單日確診病例增加；內華達州是人均單日新增確診率之首，確診率超過5%，高於世衛設定的“疫情受控”標準。

由於美國局部地區疫苗接種率極高，如新英格蘭地區，導致民眾誤以為全美疫苗施打率佳、疫情已受控制。因此，這些地區的居民紛紛計畫在獨立日三天連假時出遊。

網媒Axios民調指出，約有6成受訪者認為參加今年的國慶慶祝活動不會有風險；而去年有8成民眾認為參加國慶派對面臨風險極高。