拜登國慶未大慶 促民眾接種疫苗以徹底結束疫情

美國總統拜登1月上任以來在白宮舉辦規模最大的一次活動，為人們提供漢堡以及煙火表演，希望美國人民在疫情之後盡情慶祝。這場疫情造成60多萬美國人死亡，目前已經露出恢復正常的跡象。

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據路透社說，美國總統拜登發表國慶講話，呼籲民眾積極接種疫苗以徹底結束疫情。

消息說，美國總統拜登周日發表講話慶祝美國建國245周年，他打開白宮大門，呼籲美國人盡自己的努力讓新冠疫情徹底結束。拜登在白宮的聚會上說：“今年的國慶節是一個需要特別慶祝的日子，因為我們正在走出...一年來疫情和隔離所帶來的黑暗，告別一年來的痛苦、恐懼和令人心碎的失去。”約1,000人參加了本次白宮聚會，包括軍人家屬和參與抗疫工作的人員。

這是自拜登1月上任以來白宮舉辦的規模最大的一次活動，為人們提供漢堡以及煙火表演，希望美國人民在疫情之後盡情慶祝。這場疫情造成60多萬美國人死亡，目前已經露出恢復正常的跡象。

據該報道，然而截至周日，美國仍然沒有達到拜登的目標，即70%的美國成年人至少接種一劑疫苗。由於一些人的抵制，目前疫苗的接種進度只有約67%，這讓衛生官員頗為擔心，因為傳染性更強的Delta變異病毒可能讓感染人數再次激增。

拜登對死者表示哀悼，讚揚了協助國家應急響應的美國民眾，並說疫苗是抵禦病毒新變種的最好方法。拜登在談到接種疫苗時說：“這是你能做的最愛國的事情。”

拜登政府也急於慶祝其所認為的標誌性成就，即讓一個厭倦了疫情限制和困難的國家恢復了一些正常，隨着接種疫苗的廣泛普及，負擔減輕了，但並沒有消失。

據路透社說，華盛頓周圍在1月6日美國國會大廈遇襲後採取的堡壘般的安保工作已有所放鬆，人群走上街頭紀念美國1776年脫離英國宣布獨立。白宮周圍的圍欄大幅縮減，周日街上擠滿了人，他們拍下了總統車隊從輕鬆的周末之旅返回的照片。演講結束後，總統和來賓們將在林肯紀念堂倒影池兩側觀看長達17分鐘的煙花表演。