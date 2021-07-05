邁阿密半壁危樓爆破轟塌了

在邁阿密附近的Surfside的一棟12層樓房倒塌10天後，當局在熱帶風暴Elsa預計於周二襲擊佛羅里達州之前，於周日晚上在控制下拆除了該建築的其餘部分。搜索受害者的工作已於周六暫停，以便為拆除做準備，而災難造成的死亡人數為24人，121人失蹤。

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據本台報道，美國佛州邁阿密當局在熱帶風暴艾爾莎到來之前，於周日晚上拆除了蘇夫塞德大樓的剩餘部分。根據電視畫面，當地時間晚上10點30分（格林尼治標準時間凌晨2點30分）後不久，發生了受控爆炸。6月24日半夜，這棟被稱為 "Champlain Towers South "的建築的大部分在一片灰塵中倒塌，這是美國歷史上最嚴重的城市災難之一。

當局擔心大樓的其它部分也會坍塌，威脅到救援人員的安全。熱帶風暴艾爾莎的到來加劇了這些擔憂，該風暴預計星期二在佛羅里達州。邁阿密-戴德縣長Daniella Levine在7月4日周日的新聞發布會上警告說："拆除本身只限於建築物的周邊，"。據她補充說：爆破會有灰塵和其他微粒物質，這是任何形式的拆遷都不可避免的後果，作為預防措施，我們敦促附近居民留在室內。

據佛羅里達州州長羅恩-德桑蒂斯（Ron DeSantis）周六解釋說："鑒於風暴即將來臨，我們無論如何都要這樣做，毀掉這座建築是謹慎的。

對當局來說，必須以有控制的方式使殘餘建築物倒下，以擴大搜索行動。連日來搜救團隊不能進展，因為有其它倒塌的風險。

周四，美國總統喬-拜登和他的妻子前往佛羅里達州安慰樓塌受災家庭，當地用金屬圍欄臨時搭建了一面紀念牆，上面貼滿了受害者和失蹤者的照片，並裝飾着鮮花和蠟燭。

在救援行動的早期，只有一名倖存者，即一名少年，被從廢墟中拉出來。儘管從美國各地，甚至從以色列和墨西哥動員了救援人員，但沒有發現其他倖存者。

據本台報道稱，當地對建築的維護和結構提出質疑。失蹤者中有數十名來自阿根廷、哥倫比亞、巴拉圭、智利和烏拉圭的拉丁美洲人。雖然有人提出未能維護該建築的假設與批評，但至此沒有給出明確的答案。拜登星期四說："我們沒有關於所發生事件問題的確鑿證據，"他提到了 "一系列問題"。其中，總統提到了關於大樓的維護和結構，關於附近的建築工程，以及水位上升的問題。

報道稱，根據Surfside鎮公布的文件，有一份報告早在2018年就指出了 "重大結構性損壞 "以及該建築地下室的 "裂縫"。