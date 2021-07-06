美國防部終止微軟和亞馬遜爭奪的100億美元JEDI雲計算合同

美國國防部決定終止與微軟的價值100億美元的“聯合企業防禦基礎設施”(Joint Enterprise Defense Infrastructure，簡稱JEDI)雲計算合同。

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根據這份JEDI合同，美國國防部將在未來10年內在雲基礎設施和服務上投入多達100億美元。2019年10月底，微軟打敗亞馬遜，贏得了美國國防部價值100億美元的JEDI雲計算合同。

然而，在微軟與美國國防部達成協議前，亞馬遜一直是贏得JEDI合同的最大熱門，但最終去敗給了微軟。在該合同被授予微軟幾周後，亞馬遜對美國國防部的決定提起了訴訟。

去年1月中旬的時候，一份法庭文件顯示，亞馬遜將要求法院暫時阻止微軟履行與美國國防部簽訂的價值100億美元的雲計算合同。去年2月中旬，美國法官特里夏·坎貝爾-史密斯(Patricia Campbell-Smith)批准了一項禁令，暫時禁止微軟執行與美國國防部的百億美元雲計算合同。

去年9月份，美國國防部表示，法院下令進行的重新評估確定，微軟的提案依然能夠為美國政府提供最大的價值。對此，亞馬遜認為，美國國防部進行的審查“犯了比最初授標時更嚴重的錯誤”，它對評估的操縱程度已經超越了理性。

去年12月份，亞馬遜敦促美國法官撤銷美國國防部授予微軟的價值100億美元雲計算合同。

目前，亞馬遜、美國國防部和微軟都因這份合同而陷入了訴訟糾紛中。外媒援引了議員們最近對該項目的抱怨，部分議員建議美國國防部應該放棄JEDI雲計算合同，將該合同分散給多個供應商。

據外媒報道，美國國防部正考慮終止與微軟的價值100億美元的JEDI雲計算合同，原因是美國國防部2019年決定將該合同授予微軟而不是亞馬遜導致其目前正面臨法律挑戰。而就在幾個月前，美國國防部正式暗示了這種可能性。

今年1月28日，美國國防部向國會發送的一份備忘錄似乎表明，漫長的訴訟過程將使JEDI項目無法繼續進行。

今年4月30日，美國國防部副部長凱瑟琳·希克斯在一次安全會議上說表示：“我們將不得不評估我們在關於JEDI合同的訴訟中所處的位置，然後再決定對美國國防部來說最好的前進道路是什麼。”