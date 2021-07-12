古巴總統將示威歸咎美國制裁 拜登支持抗議民眾

古巴總統迪亞斯－卡內爾12日將周末爆發的歷史性抗議，歸咎於美國施加的“經濟窒息”以及少數反革命份子在社群媒體的鼓動。美國總統拜登則說，他支持古巴人民。

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此次抗議適逢古巴陷入前盟邦蘇聯解體以來最嚴重的經濟危機，在疫情加劇的同時，美國將數十年來的制裁措施收緊，使古巴的糧食和藥品短缺以及停電問題更加惡化。

迪亞斯－卡內爾（Miguel Diaz－Canel）率內閣閣員在電視發表談話說：“過去數周來，社群媒體上反古巴革命的言論增加了，在我們遭遇的問題和各種短缺上借題發揮。”

他說，少數反革命份子煽起動亂，他並指責古巴各城市11日在數十年來最大反政府示威中所遭受的破壞。

迪亞斯－卡內爾說：“民眾朝外彙商店和警察投擲石塊，而且偷東西，他們還推翻車輛，這完全是粗魯、無禮和犯罪的行為。”

拜登12日發表聲明說，美國支持古巴人民爭取自由以及擺脫疫情和數十年來鎮壓的訴求。

拜登說：“古巴人民勇敢地堅持基本的普世權利，那些權利必須獲得尊重，包括和平抗議與自由決定自己前途的權利。美國呼籲古巴政權，在此重大時刻聆聽人民的呼聲，並滿足他們的需求而不要自肥。”