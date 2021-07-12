海地總統暗殺案新劇情？暗殺案主謀欲取代總統

海地警方於7月11日星期日宣布說，涉嫌暗殺總統若弗內爾·莫伊茲的主謀之一已被逮捕。據警方稱他是一個海地國籍的人。名字叫克里斯蒂安-伊曼紐爾-薩農，今年63歲。《邁阿密先驅報》稱他是一名醫生，在佛羅里達州居住了20多年。據海地警察局長稱，薩農於6月抵達海地，最初計畫是抓捕海地總統。

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據本台消息說，海地警方報告說逮捕了據稱是暗殺海地總統若弗內爾·莫伊茲的主謀之一。警方說這名叫克里斯蒂安-伊曼紐爾-薩農於6月初抵達海地，由一些保鏢陪同。薩農乘坐私人飛機進入海地，有政治目的。警方說，薩農前往海地的初步目標是俘獲海地總統若弗內爾·莫伊茲，

根據《邁阿密先驅報》的消息，這支突擊隊是為了抓捕若弗內爾·莫伊茲總統，並讓這個叫克里斯蒂安-埃馬紐埃爾-薩農取代總統位置。正是為了這個目的，克里斯蒂安-埃馬紐埃爾-薩農通過設在佛羅里達的一家委內瑞拉公司招募22名僱傭兵。

《邁阿密先驅報》說，這些信息是在審訊這些僱傭兵的過程中獲得的。據稱是突擊隊成員的二十八人中有十九人在警方手中。而他們就是在被捕後立即打電話給這個叫克里斯蒂安-伊曼紐爾-薩農的人。

與該醫生有聯繫的另外兩個人現在被認為是該行動的主謀。在克里斯蒂安-伊曼紐爾-薩農的家中發現了手槍、子彈和車牌。調查仍在繼續，而還有六名被指控的突擊隊成員仍然在逃。

美國聯邦調查局、美國國務院、美國司法部和美國國土安全部的調查人員也於7月11日星期日抵達海地。