美國報告批評中國等六國的種族滅絕和暴行

美國國務卿布林肯周一(7月12日)發布了一份關於防止種族滅絕和暴行的年度報告。美國點名批評緬甸、中國、埃塞俄比亞、伊拉克、敘利亞和南蘇丹這六個國家正在發生的種族滅絕和暴行。這是強調美國政府如何利用金融、外交和其它手段試圖阻止這些暴行的一份報告的一部分。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音今天報道稱，美國國務卿布林肯就2021年度向國會提交的有關種族滅絕和暴行的報告發表講話。美國國務卿布林肯周一指出，“今年，該報告首次直接詳細描述了發生在緬甸、埃塞俄比亞、中國和敘利亞等特定國家的暴行。這些地方代表了我們議程上最嚴峻的外交政策挑戰。”

據布林肯說，“我們將利用一切我們可以利用的手段，包括外交手段、對外援助、事實調查圖、財政手段和接觸，以及像這樣的報告。這份報告提高人們的認識，並使我們能夠帶來協調一致的國際壓力和反應，” 布林肯還表示。

今年1月，布林肯確認中國對新疆維吾爾人犯下了種族滅絕和反人類罪行。 美國國務院繼續限制那些據信對拘留或虐待穆斯林少數民族負責的中國官員的簽證。

美國、歐盟、英國和加拿大對兩名參與侵犯人權的中國官員進行了制裁。數十家中國公司還因在新疆踐踏人權的行為而被列入美國實體名單。

一些專家說，防止種族滅絕不僅是一種道德責任，也是國際法規定的一項義務，但也指出了一些局限性。

“種族滅絕行為是美國聯邦法院普遍管轄的罪行，”種族滅絕觀察(Genocide Watch)組織的創始主席格雷戈里·斯坦頓(Gregory Stanton)對美國之音說，“無論在哪裡犯下種族滅絕罪行，作惡者都可以在美國聯邦法庭受到審判。”據斯坦頓指出，但是這些作惡者“必須身在美國，因為美國法庭不會缺席審判任何人。”

塔夫茨大學弗萊徹學院國際法助理教授湯姆·達嫩鮑姆(Tom Dannenbaum)對美國之音說:“美國1988年批準的《防止及懲治滅絕種族罪公約》要求各國防止並懲治種族滅絕行為。”達嫩鮑姆說:“但是防止的責任並不包括為此目的而在國外使用武力的權力。”

達嫩鮑姆說，儘管中國和美國以及其他150個國家都是《防止及懲治滅絕種族罪公約》的締約國，但北京政府對該公約的一項條款提出了保留意見，阻止了在國際法院展開控訴中國的法律案件的可行性。

在緬甸問題上，美國在緬甸2021年2月發生政變後對緬甸軍方領導人進行了制裁，並暫停了與它的軍事接觸。 政變領導人包括許多在2016年和2017年在若開邦對羅興亞人犯下暴行的人，美國認定這是種族清洗行為。在緬甸發生軍事政變後，美國還將緬甸人在美國的臨時保護身份延長了18個月，同時呼籲緬甸政權將權力交還給民主選舉的政府，並停止殺害和襲擊抗議者。

今年3月，布林肯將埃塞俄比亞提格雷地區發生的暴行稱為種族清洗。 美國限制對埃塞俄比亞的某些非人道主義援助，並對該國實施新的國防貿易控制。據這位美國最高外交官周一在被問及美國政府是否決定將在提格雷和緬甸針對羅興亞人犯下的暴行稱為反人類罪或種族滅絕時說，“兩項評估都在進行中。我們正在將事實和法律評估結合在一起，兩者都得到了非常積極的考慮。”

但是種族滅絕觀察組織的斯坦頓批評了美國國務院，稱國務院的律師阻止認定很多其他國家犯下了種族滅絕罪行。據斯坦頓星期一在一封電郵中對美國之音說，“在盧旺達種族滅絕期間的三個月里，他們拒絕稱之為種族滅絕。他們仍在阻止承認緬甸對羅興亞人實施了種族滅絕。他們阻止承認尼日利亞正在對基督徒實施種族滅絕。”

據該報道，《2018年埃利·威塞爾預防種族滅絕和暴行法案》在2019年1月14日被簽署成為美國法律。 該法要求根據對持續的暴行和面臨暴行風險的國家的全球評估，就美國政府預防和應對暴行的努力做出更新報告。