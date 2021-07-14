美國國務院呼籲古巴保持平靜

美國國務院星期二呼籲古巴保持“平靜”。古巴星期天爆發了幾十年來反對古巴共產政府的最大規模的抗議活動，讓古巴陷入混亂。德國外交部強烈譴責警察抓人的行徑，呼籲立即放人。

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美國國務院發言人普萊斯在記者會上說，“我們呼籲保持平靜，我們譴責對那些和平抗議人士使用的任何暴力。我們也要求古巴政府釋放任何因和平抗議而被拘留的人。”

路透社報道說，有大約150名抗議人士被逮捕，只有12人獲釋。

普賴斯並指出，美國政府正考慮能夠做什麼，去幫助成千上萬上街抗議古巴經濟危機和一度被吹噓的健保系統對新冠疫情不當處理的抗議人士。

參議院少數黨領袖麥康奈爾星期二對記者說，“ 我們正在為古巴人民而努力 。這個無恥的流氓政權現在已經存在大約70年了。”他並表示，不知道這些抗議是否強壯到足以“壓倒流氓”的程度。

與此同時，社交媒體平台星期二至少部分受限。古巴政府星期一據報將社交媒體關閉。倫敦NetBlocks組織說，臉書、照片牆（Instagram）、WhatsApp 都受到了限制。

古巴官員沒有對古巴社交平台的准入發表評論。

古巴政府指責美國為這次騷亂負責，理由是制裁造成了古巴經濟困境。古巴政府說，古巴經濟收縮了11%。

美國國務卿布林肯星期一表示，指責美國製造了抗議是個“嚴重錯誤”，證明古巴政府沒有聽取古巴公眾的關切。

古巴國營媒體說，古巴共產黨前負責人勞爾·卡斯特羅出席了一次政治局會議，討論“挑釁行為”。這顯示古巴政府對抗議活動感到擔憂。卡斯特羅今年4月辭去了這個職務，由卡內爾（Miguel Díaz-Canel）取而代之。

古巴民眾受到內部安全部隊的嚴密控制，抗議活動很少發生，但經濟條件使得很多人要求改變。

古巴家政工人蒙提（Yamila Monte）對法新社說，“我們要改變，”“我受夠了。”

39歲的小學工作人員巴爾韋德（Yudeiky Valverde）對法新社說，民眾“憤怒，因為沒有食品，因為有問題。”

一名擔心被捕而拒絕透露姓名的抗議人士對美聯社說，“我們受夠了排隊和短缺。這就是為什麼我在這裡。”

哈瓦那居民梅克爾（Maykel）對路透社形容古巴局勢時說，“這裡正在變得無法生存。” 梅克爾拒絕透露他姓什麼。