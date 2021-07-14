美財長：共同對抗破壞國際秩序的國家

7月13日，美國財長耶倫(Janet Yellen)表示，美歐應維持統一戰線，共同對抗破壞國際秩序的國家。

廣告 繼續瀏覽後續

耶倫是在比利時首都布魯塞爾參加與歐盟官員舉行的會議中發表這番言論的。她回顧了二戰後構建的夥伴關係和“基於規則的國際秩序”，並尖銳指出中共等國用不對等經濟手段、惡意行為和人權侵犯危及了該項國際秩序。她強調，“我們必須共同努力，守護我們所擁有的自由開放、公平競爭、透明和問責等價值觀與原則，使它們不受外在威脅所影響。”

耶倫表示，拜登總統正在努力恢復雙邊的傳統盟友關係，美國希望與歐盟在經濟、稅收和氣候問題上進行更多合作。

據德國之聲報導，此前，20國集團（G20）的財政部長和央行行長在意大利的威尼斯舉行了會議，批准了一項改革全球企業稅收規則的開創性計畫協議。

該協議旨在通過國際最低標準稅率，阻止大公司向低稅率地區轉移，同時建立一個更公平的跨國公司稅收分配體系。這也是耶倫此趟歐洲行的任務之一。目前，拜登政府希望與歐洲合作，以達成透過全球稅收改革推動美國4兆美元疫後重建紓困計畫的目標。

據悉，該協議將於10月在意大利首都羅馬舉行的20國集團領導人峰會上敲定。