古巴當局試圖安撫怒怨四起的民眾

古巴在全國各地發生歷史性的示威遊行三天後，政府正試圖呼籲團結，並解釋作為民眾不滿根源的經濟困難。古巴總統米格爾-迪亞斯-卡內爾譴責美國封鎖對古巴經濟的影響，但對民眾來說，關於禁運的論述似乎不再起作用。星期三當局恢復了互聯網的流通，民眾更為不相信官方的說法。

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據本台報道，在周日震驚全國的大規模示威活動之後，古巴政府正試圖安撫和回應民眾的情緒。古巴已經宣布了一項經濟措施，目的是為了讓民眾放心：對食品、衛生產品和藥品的進口將不再徵稅或限制。這個措施是在古巴進出都非常困難的時候宣布的。

古巴政府繼續通過譴責美國的制裁和禁運來為經濟困難辯護。總統米格爾-迪亞斯-卡內爾也譴責周日一些示威者的破壞行為和仇恨心態，總統否認有數千人被捕，他指控有誹謗和操縱信息的行為。古巴總統說，我們必須鼓勵的是，即使我們有時在某些問題上有不同的觀點，也要努力在我們大家之間找到解決辦法。

報道稱，但在今天的民眾中，仍然存在着對當局滿滿的懷疑。古巴人想要改變，想要更多的自由。

隨着周三移動網絡的恢復，大量的各種信息和視頻湧入社交網絡。仍然敢於發言的古巴人對周日拍攝的一些場景的暴力感到震驚，對警方鎮壓民眾所表達的拒絕與譴責，充滿網絡評論。

古巴許多公眾人物，尤其是文化界的公眾人物，都從他們一貫的低調矜持中走出來，支持示威者並批評警方的打壓。