美國軍機閃電降落台灣 引炸神經？

1架美軍行政專機今（15日）上午閃電來台，降落松山機場後，短暫停留後離去。外傳該專機任務是交付“包裹”給美國在台協會（AIT）。就美國軍機降落台灣，台灣低調。中國國防部今天表示對此嚴重關切，稱中國人民解放軍保持高度戒備態勢，將採取一切必要措施，堅決粉碎任何“台獨”圖謀。

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據路透社今天報道稱，就美軍機降落台灣中國國防部嚴重關切，稱將採取一切措施粉碎“台獨”圖謀。中國國防部發布微信公眾號援引新聞發言人吳謙談話稱，任何外軍飛機降落中國領土都必須經中國政府許可，任何外國艦機擅闖中國領空的行為，都將引發嚴重後果。

中國國防部說，“我們正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向‘台獨’分裂勢力釋放錯誤信號，避免加劇在台海製造危險緊張局勢。”該發言人稱，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志、強大能力。

據自由時報今天報道，1架美軍行政專機今（15日）上午閃電來台，降落松山機場後，短暫停留後離去，外傳該專機任務是交付“包裹”給美國在台協會（AIT），台灣外交部及美國在台AIT都對此沒有評論；中國國防部則對此表示，任何外國軍飛機降落都必須經中國政府許可：“任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。”

據中國官方媒體消息說，中國國防部新聞發言人吳謙今表示，對於美軍機降落台灣，表示嚴重關切，聲稱台灣是中國的一部分，“任何外軍飛機降落我領土都必須經中華人民共和國政府許可，任何外國艦機擅闖我領空的行為，都將引發嚴重後果。” 要求美方切勿玩火、停止冒險挑釁行徑，只會把台灣帶向危險境地。

自由時報說，1架美軍C-146A行政專機今早自沖繩飛往台北松山機場，並經引導降落，該架飛機並未停在松山基地的大坪上，停留10餘分鐘後起飛離去；台灣空軍表示，該架飛機的相關作業並非由空軍松山基地所負責，台灣空軍也並未與該架飛機有所接觸。