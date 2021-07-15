Delta快速擴散，美國48個州新冠疫情大反彈

隨着傳染力更強的Delta變種新冠毒株快速擴散，全美幾乎每一個州在過去兩周新冠病毒新病例都大幅反彈，疫苗接種率低地區受到的打擊最大，當中15個州的新病例更是翻了一番。

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約翰霍普金斯大學的數據顯示：美國現在錄得平均每天的新冠新病例超過2.3萬宗，為5月底以來的最高位，也是3周前7天平均值約1萬1300宗的兩倍。

《華爾街日報》及美聯社報道：全美50個州中，除了緬因州及南達科他州外，其餘48個州及哥倫比亞特區，均報稱過去兩周新病例增加。

在疫苗接種率全國倒數第二的密西西比州，只有33.4%的居民完全接種疫苗，現在平均每天新病例從6月28日的192宗，到7月12日增加至303宗，升幅57%，住院人數在7月4日至11日期間增加65%。在鄰近的路易斯安納州，該州的疫苗完全接種率只有35.8%，同期感染新病例增加115%，從389宗飆升至840宗。

其他包括阿肯色、喬治亞、田納西、阿拉巴馬及南卡在內的南部州份，新增病例在過去兩周也增加一倍多。

在疫苗接種率高的州，如加利福尼亞、伊利諾伊、紐約及佛蒙特，也看到感染增加。加州洛杉磯縣在7月12日，自3月以來首次連續4天錄得日增病例超過1000宗。這個加州人口最多的縣在12日錄得平均每天新病例有851宗，比對上兩周的平均值大增228%。

隨着傳染力更強的Delta變種新冠毒株快速擴散，全美幾乎每一個州在過去兩周新冠病毒新病例都大幅反彈，疫苗接種率低地區受到的打擊最大，當中15個州的新病例更是翻了一番。

衛生專家將疫情反彈歸咎於印度Delta變種毒株在美國快速擴散，在一些州的新病例中，多達97%感染的是Delta毒株；另一個原因是防疫措施放鬆，如不再強行要求戴口罩及夏季戶外活動增加卻不再要求保持社交距離。

CDC的數據顯示，全美有58.8%（即1.52億）成年人完全接種疫苗，但接種速度已大大減慢，從4月時的7天平均每天逾400萬到7月7日大幅減少至約42萬。