古巴官員：迄今約有60人因參與抗議活動被起訴

古巴政權一位高級官員7月24日表示，到目前為止，約有60人因參加自本月初發生的，前所未有的反政府示威活動而被起訴。

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據法新社報導，這些案件都是一些輕微罪名的指控，由於親屬們抱怨尋求親人的信息，所以在抗議期間被當局拘留的總人數還沒有公布。

古巴最高人民法院院長魯文·雷米西奧·費羅（Rubén Remigio Ferro）周六告訴記者說，“直到昨天，19個司法程序已經到達市級法院；涉及59人被指控在這些騷亂中犯下了罪行。”7月11日和12日，成千上萬的古巴人走上街頭，高呼“自由”、“打倒獨裁”和“我們饑餓”等口號，這是1959年促使卡斯特羅上台的革命以來在該國發生的最大規模的抗議活動。

事發後， 數百人遭到當局安全部隊捕，許多人因據稱沒有戴口罩遊行而面臨“藐視法庭、擾亂公共秩序、破壞公物和傳播新冠病毒”的指控。據古巴獨立觀察員和活動人士公布了被捕者的名單，上面至少有600個名字。費羅說，正在使用一個更快的審判系統來起訴被告，但他保證將遵循正當程序。

抗議活動爆發期間，古巴正經受着30年來最嚴重的經濟危機，在新冠病例確診案例日益增加的情況下，古巴國內電力、食品和藥品長期短缺。據其家人介紹，安伊洛·特羅亞(Anyelo Troya)是一首被抗議者採用的反政府說唱歌曲的創作者之一，他在星期三因“擾亂公共秩序”被判處一年監禁。

美國政府22日通過聲明宣布，就古巴政權自7月11日起對民眾示威採取鎮壓負有責任的人員：古巴革命武裝力量部部長阿爾瓦羅·洛佩斯(Alvaro Lopez Miera)及古巴內政部負責鎮壓的部門內政部國家特種大隊（SNB）實施《全球馬格尼茨基人權問責法》制裁。拜登總統通過聲明稱，“這只是一個開始，美國將繼續制裁對壓迫古巴人民負有責任的個人”。