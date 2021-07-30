美國兩項研究：Delta變種傳染力強堪比水痘 染疫者中有74%已打完疫苗但重症較少

美國衛生當局30日公布一份最新研究發現，7月麻薩諸塞州發生多起群聚感染，469起個案中高達74%已打完疫苗，且體內病毒量與未接種疫苗者相當，再顯示Delta變異株傳染力驚人。此外媒體透露：美國疾病管制暨預防中心（CDC）的內部文件說，Delta變異株的傳染力堪比水痘，警告恐引發重症，但打完疫苗者罹患重症的人數要少。

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美疾病管制暨預防中心（CDC）30日公布一份與麻州衛生局共同進行的研究發現，類似“突破性感染”，即打過兩針疫苗後仍被變種病毒感染者，發生的機率其實頗高。研究報告顯示，麻州巴恩斯特伯郡（Barnstable）7月發生多起群聚感染事件，共有469例確診個案。專家完成133例病毒基因定序，其中90%感染的是最早在印度發現的Delta變異病毒株。

研究還發現，確診病例中有346人已打完疫苗，比例高達74%，其餘不是沒打疫苗，就是尚未完成2劑接種或接種情況不明。在已打完疫苗個案中，有274人（79%）出現癥狀，例如咳嗽、頭痛、喉嚨痛、肌肉疼痛或發燒。

雖然研究結果令人憂心，但報告提醒，研究資料並不足以對疫苗效力做出結論，包括在對抗Delta變異株上；隨著疫苗覆蓋率增加，打完疫苗者所佔確診數比例本來就可能提高。

另據“華盛頓郵報”30日報導，美國疾病管制暨預防中心（CDC）的一份內部文件形容，Delta變異株的傳染力堪比水痘，恐引發重症。引發癥狀很可能比起其他變異株更加嚴重，且突破性感染（接種疫苗後感染病毒）的傳播力，可能和沒接種疫苗者相比差不多。不過，CDC的數據也顯示，對完成接種疫苗的人來說，疫苗在預防重症、住院與死亡方面，仍然高度有效。

報告還指出，Delta變異株比起新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）原始病毒株更具傳染力，也比中東呼吸癥候群（MERS）、嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）、伊波拉病毒（Ebola）、一般感冒、季節流感，以及天花病毒的傳染力都要強。但Delta變異株的致命性大致與原始病毒株相同，而SARS和伊波拉等其他疾病，都有更高致死率。

這些報告都強調，從研究結果能得知Delta變異株具高傳染力，即使是在已經廣泛施打疫苗的國家以及已放寬封城限制地區，也應考慮擴大防疫措施，包括在公共室內空間一律戴口罩、保持社交距離。

美國目前疫苗接種率為57%，其中成人部分達69%，過去7天日均新增6萬6606例確診，疫情有再升溫趨勢。為對抗Delta變異株，CDC在27日政策大轉彎並建議民眾，即便已打完疫苗，在疫情熱區室內仍應戴上口罩。

美國疾病管制暨預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）告訴紐時，最新研究顯示，已接種疫苗仍感染Delta變異株的人，在鼻子與喉嚨仍帶有大量病毒。