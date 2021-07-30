美政府撤離200名曾幫助美軍的阿富汗人

7月30日，美國把200多個與美國人一起工作的阿富汗人送往美國，其中有數十名兒童和嬰兒。此舉亦獲兩黨大力支持，而且準備後續將帶出更多的人。曾替美軍擔任翻譯的大約有2500人；他們都將獲得特殊移民簽證。

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抵達美國的航班上乘坐着美軍的前翻譯，以及其他擔心因與美軍合作而遭到阿富汗塔利班報復的人，這架飛機將在周五午夜後降落在華盛頓特區外的弗吉尼亞州杜勒斯機場。

根據美聯社披露的政府內部文件，撤離航班是一架客機，載着221名阿富汗人以特別簽證計畫進入美國，其中包括57名兒童和15名嬰兒。

拜登稱這次行動是"一個重要的里程碑，因為我們履行了我們對過去20年在阿富汗與美軍和外交官並肩作戰的成千上萬阿富汗國民的承諾"。他說，他希望向美國的退伍軍人、外交官和其他為阿富汗人辯護的人致敬。他還說："我（也）想感謝這些勇敢的阿富汗人與美國站在一起，今天，我自豪地對他們說。'歡迎回家'"。

國務卿布林肯（Antony Blinken）和國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）從稱讚這些阿富汗人與美國人一起工作，並說他們的到來，表明了美國政府對他們的承諾。

拜登政府將這項工作稱為"盟友避難行動"。這項行動得到了兩黨立法者以及退伍軍人團體的廣泛支持。

美國國會7月29日以壓倒性優勢批准了允許為阿富汗簽證計畫增加8000個簽證和5億美元資金的立法。

拜登今年早些時候宣布，美國將在9月11日前從阿富汗撤出所有軍隊，履行撤軍協議。

隨後，美國的航班將帶來約700名申請人，他們已經獲得批准並通過了安全檢查。

拜登說，雖然美軍要離開阿富汗，但美國將通過向阿富汗部隊提供安全援助以及向阿富汗人民提供人道主義和發展援助，繼續支持阿富汗。