紐約百老彙要求觀眾提供疫苗證明才能入場

隨着Delta變種病毒在美國的傳播，紐約百老彙演出也調整了重啟計畫。百老彙劇院要求所有演員、觀眾以及劇院工作人員都必須接種疫苗，有限的特例情況除外。

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百老彙聯盟（Broadway League）30日在聲明中表示，觀眾在入場前須出示疫苗接種證明。這些規定將至少實施到10月，適用於所有41家百老彙劇院，並要求觀眾戴上口罩，但在指定區域吃飯或喝水時除外。

百老彙的疫苗接種規定不僅適用於觀眾，而且也適用於表演者、後台工作人員和劇院工作人員。但不包括有限的例外情況。

目前不符合接種資格的12歲以下兒童、患有疾病，或因宗教信仰原因而不能接種疫苗的人，可以憑演出之前72小時內所做檢測COVID-19陰性證明入場，或提供演出前6小時內進行的快速檢測的陰性證明。

持有2021年10月31日之前演出門票的觀眾將會接到劇院的通知。對於2021年11月及以後的演出，劇院方預計會在9月對該政策進行審查。

愈來愈多的企業和演齣劇院修改復工計畫。紐約大都會歌劇院（New York Metropolitan Opera House）也於28日宣布，要求所有大都會歌劇院的工作人員、表演者、觀眾、管弦樂團和合唱團成員都必須接種疫苗。

餐飲大亨邁耶（Danny Meyer）29日要求，他在紐約市和華盛頓特區餐廳的所有顧客和員工都需要接種疫苗。