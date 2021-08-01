美國通過一萬億基建預算

7月30日，美國參議院投票批准拜登政府提出的一萬億美元基礎設施議案。分析指出，受關注已久的該一議案獲得通過的意義在於兩點：一方面，以66比28票通過，證明在一攬子刺激計畫面前，國會能夠克服黨派分歧，達成一致。另一方面，美國經濟復蘇之路不如預期，亟需再次注入強大的助推力，這項投資計畫將有所助益。

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這筆錢將用於交通基礎設施的翻新和改造，大幅增加美國政府在道路、橋樑、交通和機場方面的支出，恢復美國民眾所依賴的至關重要但老化的交通連接。

一萬億中包括4500億美元已批準的支出，以及5500億美元的新增支出——其中1100億美元用於建設高速公路，660億美元用於建設鐵路，650億美元用於擴大寬帶網絡建設，550億美元用於清潔飲水、420億美元用於機場和港口、400億美元用於維修橋樑，以及75億美元用於電動車充電站等。

在巴爾的摩的市政工程機構運營的一些項目，重點是對環保型工種進行培訓。

拜登上任後接連提出數個萬億級的預算計畫，在對外宣傳這些計畫時，拜登多次提及中國， 並將基礎設施建設作為贏得與中國競爭的重要戰略。

美國基礎設施規模長期處於世界領先地位，但隨着時間推移，再加上維護不利，基礎設施水平每況日下。