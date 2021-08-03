哈里斯訪亞洲期間將拒絕中國在南海上的主張

一位白宮高級官員8月3日告訴路透社，美國副總統哈里斯將在本月底訪問新加坡和越南，而期間，她會將重點放在加強美國在該地區的領導地位，並擴大在安全事務上的合作，同時，也會共同關注對南中國海的侵擾。新加坡總理李顯龍（Lee Hsien Loong）我很高興歡迎哈里斯副總統對新加坡進行首次正式訪問。 我期待我們就加強雙邊合作與協作進行討論，以應對新冠大流行和氣候變化等全球挑戰。

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哈里斯將會見這兩個國家的政府、私營部門和民間社會領導人。她將於8月20日離開美國，於8月22日抵達新加坡。並於8月24日訪問越南，然後在8月26日離開。這將是哈里斯首次訪問該地區，使她成為第一位訪問越南的美國副總統，其目的是爭取國際支持，以對抗北京日益增長的全球影響力。

美國官員說，這些國家是美國的重要合作夥伴，因為它們的地理位置、經濟規模、和與美國的貿易關係、還有在南海等問題上，都與美國及盟友的安全息息相關。

越南現在已經成為美國的一個重要夥伴，並且它還公開反對中共對南海領土的主張。面對北京對南中國海的軍事化及其龐大的海岸警衛隊和捕魚船隊，在該海域的侵擾，該地區的幾個國家，基本上都歡迎與美國為盟。

這位白宮官員說："我們不希望看到任何國家主宰該地區或利用權力狀況損害其他國家的主權"。

他說："副總統將強調，在整個南中國海，應該有自由的貿易通道，任何一個國家都不應該不尊重其他國家的權利。"

美國海軍在南中國海和台灣附近，一直保持着穩定的航行自由行動模式。

而美國正在加強深化與印太地區的關係。哈里斯的這次訪問，將是繼美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）上周訪問河內（Hanoi）之後的又一次訪問，奧斯汀已在河內尋求推動安全關係的發展，並推動共同關注中共在南中國海的擴張。

外界普遍認為，此前美國副國務卿謝爾曼（Wendy Sherman）和中共高級外交官的天津會談並沒有達成積極的正面共識。

這位美國官員說，大流行病、疫苗接種和疫苗質量也將是哈里斯此行的首要任務。上個月，美國向越南又運送了300萬劑莫德納新冠疫苗，使捐贈總額達到500萬。