美國新冠疫情嚴峻，七天平均感染人數超過去年夏天峰值

美國疾病防控中心（CDC）表示，美國的新冠疫情大幅反彈，7天平均新感染人數超過去年夏天的峰值。由於住院病例增加，醫院已不勝負荷。

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去年夏天還沒有疫苗，而現時全美已有70%的人至少接種了一劑疫苗。

據CNBC電視網、《華爾街日報》等媒體報道，CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）2日在白宮簡報會上說，CDC收集的數據顯示，美國的7天日均新病例在7月30日達到7萬2790宗，高於去年夏天的6萬8700宗的峰值。

瓦倫斯基說，7天平均單日有6200人入院，比前7天增加了約41%；7天平均單日死亡人數上升到每天300人，增幅超過25%，但低於去年夏天2020年8月初單日死亡人數超過1100人的峰值。

CDC統計的日均新病例數字在7月31日及8月1日回落至6萬8326及6萬3250宗。但約翰·霍普金斯大學的統計則沒有顯示新病例回落，反而在至8月1日的7天平均每天新病例繼續增加至接近8萬宗。

CDC認為，疫情反彈與Delta變種毒株廣泛傳播有關，尤其是在疫苗接種率低的地區。

多位傳染病專家預期，在Delta繼續蔓延及廣泛恢復正常活動的雙重因素下，美國8月份每天的新病例可能增加至14萬至30萬這個驚人的數字。

包括瓦倫斯基在內的衛生官員繼續敦促民眾接種疫苗，稱疫苗已被證實預防感染新冠病毒及其變種毒株有效，尤其是可以防止出現重症、住院或死亡。

面對疫情反彈，多個州及地方政府紛紛恢復口罩令，要求民眾無論接種疫苗與否，在室內均要戴口罩。紐約州長發出強制令，規定捷運系統工人要接種疫苗，同時要求私營企業規定僱員接種。加州多個縣從3日開始再次實施室內口罩令。

白宮新聞秘書普薩基表示，目前沒有考慮發出全國性的接種疫苗規定，但她特別指出，僱主有權自行決定。