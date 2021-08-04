檢方調查結果認定紐約州長庫莫性騷擾11名女性

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)周二在一份期待已久的報告中稱，紐約州州長安德魯·庫莫(Andrew Cuomo)在任期間性騷擾多名女性，違反了州和聯邦法律，並在他的政府製造了一種恐懼氣氛。該報告長達165頁。但庫莫發表視頻聲明(here)，表明沒有辭職打算，也否認有不當行為。現年63歲的庫莫一度被視為黨內的明星人物，美國總統拜登和其他知名的民主黨人物皆呼籲庫莫辭職。。

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據路透社報道稱，檢方調查結果認定性騷擾11名女性，但美國紐約州長庫莫堅稱不辭職。

美國紐約州檢察總長周二表示，紐約州州長庫莫(Andrew Cuomo)對11位女性作出撫摸、親吻、或性暗示言詞的觸犯法律行為，促使當地檢察官展開刑事調查，引發多方要求庫莫辭職，否則將面臨彈劾。針對庫莫性騷擾的指控，檢方經過五個月的調查後認為，庫莫的行徑構成一個“有毒的”工作環境，而且庫莫與幕僚對第一位公開提出指控的女性進行了非法的報復。

在州檢察總長Letitia James公布調查的結論後，美國總統拜登和其他知名的民主黨人物皆呼籲庫莫辭職。但庫莫發表視頻聲明(here)，表明沒有辭職打算，也否認有不當行為。現年63歲的庫莫一度被視為黨內的明星人物。庫莫稱，“事實與外界的描述有很大的出入。”

庫莫稱調查結果並不正確，也不公平。他表示，指控他性騷擾的女性是錯誤解讀了他表現友好的言行舉止。

據路透社說，新冠疫情爆發初期，庫莫在每日例行記者會的強勢領導姿態，讓他全國知名度大增，但這項性騷擾調查讓他的形象暴跌。

據華爾街日報今天報道說，紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)周二在一份期待已久的報告中稱，紐約州州長安德魯·科莫(Andrew Cuomo)在任期間性騷擾多名女性，違反了州和聯邦法律，並在他的政府製造了一種恐懼氣氛。

詹樂霞說，外部調查人員發現了一些令人深感不安的行為，而且往往涉及年輕女性。這份報告基本證實了此前的報道，報道稱，紐約州現任和前任僱員指控科莫對她們進行性騷擾或在工作場所有不當行為，但報告中也包括了幾位此前沒有被報道過的人士。

這份長達165頁的報告稱，至少在一個案例中，在一名前顧問去年公開性騷擾指控後，這位第三屆連任的民主黨州長及其工作人員對她進行了報復。

這份報告促使共和黨人和一些民主黨人再次呼籲州長辭職。