紐約將實施疫苗接種護照

紐約市在餐館、劇院或健身房等地將要求出示新冠疫苗接種護照。從8月16日起試行；而9月13日將採取強制的辦法。

廣告 繼續瀏覽後續

當地時間8月3日，美國紐約市新任市長白思豪(Bill de Blasio)宣布，在包括餐廳、健身房及演出場所等室內公共區域，要求民眾必須出示新冠疫苗接種證明方可進入，以推動疫苗注射。紐約市將是美國第一個需要疫苗接種護照的城市。8月16日開始試用期，9月13日將強制實施。對紐約市長來說，接種新冠疫苗是對抗疫情的最好方式。

紐約市長白思豪8月3日在一次記招待會上表示：“如果你已經接種疫苗（……），就好比有了鑰匙，可以打開門。但不幸的是，如果您沒有接種疫苗，您將無法參加許多社會和文化活動。”

白思豪表示，從9月13日起，紐約市將開始強制實施“紐約市通行證鑰匙（Key to NYC Pass）”計畫，這將是美國首個疫苗通行證。

紐約市政府在過去一段時間一直發布措施推動疫苗接種，以減緩新一波疫情對紐約的衝擊。措施包括：要求市政府工作人員必須接種疫苗，否則必須每周進行病毒檢測；向部分疫苗接種者提供100美元獎勵等。但對於諸如洛杉磯等地重新推出的口罩令，紐約市目前暫時還沒有計畫。