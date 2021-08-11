拜登再推年底民主國家峰會 與專制對壘

美國總統拜登希望今年12月9日和10日召集 "來自不同民主國家的 "國家元首和政府首腦以及民間社會和商業界的領導人。這是拜登計畫一年後第二次召集同樣的參與者，但這次是親自出席，以評估他們各自在實現三個目標方面的進展："打擊獨裁主義、打擊腐敗和促進對人權的尊重。分析指拜登劍指獨裁國家並希望超越20國集團。

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據法新社今天發自華盛頓報道稱，美國總統拜登將於12月召集各國元首和政府首腦舉行虛擬的 "民主峰會"，這一宣布聽起來像是對中國的挑戰，也是對傳統G20會議的替代。根據白宮周三的聲明，美國總統將於12月9日和10日召集 "來自不同民主國家的 "國家元首和政府首腦以及民間社會和商業界的領導人。

拜登打算在一年後第二次召集同樣的參與者，但這次是親自出席，以評估他們各自在實現三個目標方面的進展："打擊獨裁主義、打擊腐敗和促進對人權的尊重。

美國總統拜登沒有透露受邀參加這次峰會的國家名單的細節，這次峰會是否作為G20峰會的替代方案和對北京的挑戰而提出的，也沒有確指。

據該報道，20國集團的領導人將於10月底在意大利舉行會議，該集團的組成由各國的經濟實力決定，中國、俄羅斯和沙特阿拉伯等國家都參與其中。

美國的民主峰會邀請也超越了七國集團的限制性框架，七國集團是由西方主要民主國家組成的集團，新興國家在其中沒有代表。據白宮聲明說："我們時代的挑戰是表明民主國家能夠改善本國公民的生活並解決世界上的主要問題。”

據法新社，這是美國總統拜登內心深處的一個主題，也是他在無數次演講中使用的一個主題，拜登經常點名批評中國。據這位美國總統多次表示，他希望再次承擔傳統上分配給美國白宮的 "自由世界的領導者 "的角色，而他的前任特朗普從未想過這個問題。在白宮的四年裡，特朗普這位共和黨總統放棄了任何多邊方法，而選擇了雙邊交流，而這種交流往往是衝突性的。

這兩次峰會應該 "為世界各國領導人提供一個機會，傾聽他們的夥伴和公民在說什麼，分享他們的成功經驗，鼓勵國際合作，並坦率地談論 "世界各地民主所面臨的挑戰。

據法新社說，拜登剛剛通過參議院對一項大規模基礎設施計畫的投票贏得了一場重大的國內勝利，他認為自己在某些方面已經引領了潮流。據白宮的評功行文說，"在拜登上任的頭六個月里，總統在國內重新點燃了民主，為70%的人口接種疫苗，通過了經濟刺激計畫，在兩黨民選官員的支持下推進一項法案，投資於我們的基礎設施和競爭力。拜登還重建了我們與民主夥伴的聯盟。"