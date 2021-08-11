美國參議院以微弱優勢通過了3.5萬億美元支出計畫

美國參議院周三清晨以微弱優勢批准了3.5萬億美元支出計畫，該計畫將用於拜登總統當前最為優先的事項；此前議員們就是否需要大規模支出以應對氣候變化和貧困問題進行了辯論。經過大約14個小時的投票，參議院以50對49票通過了這項預算決議。投票結果與黨派分布情況相符。

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據路透社報道稱，經過幾個月的討價還價，參議院兩黨周二以69比30的投票結果通過了1萬億美元基礎設施法案，將對道路、橋樑、機場和航道進行幾十年來最大規模的投資。不過這項措施在眾議院的前途仍不明朗。

參議院民主黨人隨後將目光轉向一項預算決議案，其中包含對數萬億美元後續方案的支出指導，該方案包括為普及學前教育、可負擔住房以及環保技術作出的預留。

周二參議院開始進行“連續投票(vote-a-rama)”，這一程序讓參議員有機會對不具約束力的預算決議提出修正案。程序在周三早間繼續進行。辯論可以持續數天，除非政黨領袖同意縮短時間。

在這個過程中，參議員們對近50項修正進行了投票，包括一項防止對年收入低於40萬美元者增稅的修正案，禁止納稅人資助墮胎以及僱用10萬名警察的提案。所有這些表決都在參議院獲得通過。