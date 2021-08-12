美國將在喀布爾機場部署3000軍人

政治

阿富汗國防部周四宣布，美國將向喀布爾機場重新部署軍隊，以確保從其駐阿富汗大使館撤離部分工作人員，塔利班的攻勢已經迫使美方留在喀布爾的外交人員數量大大減少。美國和德國敦促其國民儘快離開阿富汗。另據最新消息，美國國防部宣布派去3000名士兵協助撤僑和撤離外交人員及翻譯人員的任務。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell ）12日在一份公報中表示：阿富汗“以武力”奪取政權，國際社會會孤立它。

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美國國務院發言人普萊斯(Ned Price)12日宣布：與此同時，華盛頓將加快從美國軍隊中撤離翻譯和其他協助過美方的人員速度，這些人員在塔利班掌權時可能會受到報復威脅。 美方決定撤離這些人的航班增至每天一次航班。

塔利班武裝8月12日聲稱，他們又攻下和伊朗相鄰的赫拉特省（Herat）。在這之前，阿富汗塔利班發言人紮比烏拉·穆賈希德12日在社交媒體上說：塔利班攻佔了阿富汗東部加茲尼省首府加茲尼市，該市距首都喀布爾僅150公里左右。 加茲尼市位於阿富汗首都喀布爾和坎大哈之間的主要道路上。這是阿富汗塔利班自6日以來宣布攻佔的第10個省會城市。

法新社還引述接近外交人士透露的消息，塔利班已經非常接近阿富汗第二大城市坎大哈。消息人士表示：“塔利班已經抵達坎大哈的市中心。當地醫院已經被佔領，中心廣場的戰鬥還在持續。”