海地西部發生7.2級地震 已造成至少304人死亡

海地西部地區8月14日發生7.2級地震，截至目前已造成至少304人死亡。

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據美國地質調查局地震信息網消息，海地西部尼普斯省當地時間14日7時29分發生7.2級地震，震中距海地首都太子港約150公里，震源深度約10公里。隨後，當地又發生多次餘震。海地民防部門最新介紹稱，地震已造成至少304人死亡、多人受傷。該機構說，有數百人“受傷和失蹤”，並明確指出，僅在該國南方省的震中地區就有160人死亡。政府將向災區派遣搜救隊伍。

海地總理亨利（Ariel Henry）當天宣布，海地開始實施為期一個月的國家緊急狀態。亨利在社交媒體上說，他將前往災區視察。政府已採取所有必要緊急措施，正在評估整體受災情況。一位白宮官員說，美國總統拜登已經批准 “立即”開始援助工作。

拜登說，“在對海地人民來說已經是一個具有挑戰性的時刻，我對這場毀滅性的地震感到悲痛”。他補充說，美國已經準備好“評估損失並協助努力恢復那些受傷的人和那些現在必須重建的人”。

海地位於加勒比海北部的伊斯帕尼奧拉島，人口超過1000萬。2010年1月12日，海地發生7.3級地震，超過30萬人遇難。