美媒：從阿富汗撤軍後 美國將用更多精力應對中國

在塔利班上周在阿富汗攻城略地的同時，2.5萬名美國海軍陸戰隊員和其他海軍人員舉行了模擬佔領和控制西太平洋島嶼的演習。這是冷戰以來規模最大的軍事演習之一，參與演習的艦艇和潛艇達數十艘，而且是與日本、英國和澳大利亞部隊聯合舉行的。這次演習顯示出，自二十年前入侵阿富汗以來，美軍的重心已發生很大轉變。

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據華爾街日報今天報道說，從阿富汗撤軍後，美國將用更多精力應對中國。

美國與盟友在西太平洋地區舉行了冷戰結束以來規模最大的軍演。此次意在對抗中國領土雄心的演習旨在安撫盟友對其軍事承諾的信心。

該報道稱，此次旨在對抗中國領土雄心的演習還凸顯出，在喀布爾淪陷後美國軍事承諾可靠性遭到質疑的情況下，美國正試圖在其全球存在的問題上安撫盟友。

中國官方媒體對美國從阿富汗混亂撤離加以嘲諷，認為這是美國全球威望下降的最新跡象，而對於自身與塔利班統治下的阿富汗應該如何接觸交往，中國的計畫是謹慎的。

中國外交部本星期二引用了美國媒體報道中將美國從阿富汗撤離比作新版“西貢時刻”的描述。中國官媒新華社周一在推文上發布了顯示直升機從西貢和喀布爾撤離美國政府工作人員的對比照片，並配文稱這是“歷史重演”。

不過，專家們表示，在美國於中國西部鄰國阿富汗重兵駐紮的20年裡，中國基本上是一個旁觀者，中國領導層目前似乎並不願介入一個以往沒什麼參與經驗的動蕩政局。

華爾街日報說，但塔利班崛起打破大國對阿富汗的外交格局。美國尋求孤立塔利班的努力可能會因新政權與俄羅斯、中國等國家的接觸而受到影響。

美國及其對手正爭相塑造阿富汗的未來，它們的外交圖景已因塔利班崛起而被重繪。中國和俄羅斯已然行動起來，與塔利班建立聯繫，甚至在駐阿美軍完成撤離之前就接待了塔利班官員。美國國務卿布林肯(Antony Blinken)周一與中國及俄羅斯的外長通了電話，這是對於中俄兩國在阿富汗日益擴大的影響力的一種承認。

俄羅斯外交部發表聲明稱，俄美外長表示願與中國、巴基斯坦等相關方面代表繼續磋商，為“在新背景下開啟包容性的阿富汗內部對話”創造條件。布林肯周一也與巴基斯坦外長通了話。

美國正想辦法克服在影響阿富汗的政治和安全發展態勢方面遇到的困難。