喀布爾恐襲案：2011年以來駐阿美軍遭遇的最致命襲擊

星期四在喀布爾機場附近發生的襲擊事件造成至少13名美國軍人死亡，這是自2011年以來阿富汗境內針對五角大樓部隊的最致命襲擊。而已經是在美國歷史上最長的戰爭中，總共有1900多名美國軍人在戰鬥中喪生。

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據本台報道說，針對2021年8月26日在喀布爾發生的恐怖襲擊案，負責阿富汗事務的美國中央司令部負責人肯尼思-麥肯齊將軍宣布說："兩名據信來自伊斯蘭國的聖戰分子在阿比門自爆，隨後武裝的EI伊斯蘭國恐怖組織聖戰分子向平民和軍事人員開火。8月26日的襲擊是2011年以來在阿富汗針對五角大樓部隊的最致命的一次。

此前最致命的襲擊發生在2011年8月6日晚，一架奇努克直升機在喀布爾西南部的瓦爾達克省被塔利班擊落。30名美國士兵、7名阿富汗士兵和1名文職翻譯在這次事故中喪生。其中有22名海豹隊員，他們是美國海軍的精英部隊。

對國際聯軍來說，衝突中最致命的事件是在2005年6月28日，另一個奇努克在東部庫納爾省被塔利班發射的火箭彈擊中，16名美國軍人死亡。2008年7月，9名美國士兵在努里斯坦省瓦納特與塔利班的交火中也被打死。15個月後，8名美國人在同一省份的卡姆德什（Kamdesh）與數百名叛亂分子交火，在類似情況下死亡。

一些美國士兵也在被美國認為是盟友的肇事者的襲擊中喪生。2011年4月27日，八名士兵--包括幾名軍官--和一名平民，都是美國人，負責訓練阿富汗空軍，在喀布爾的一個基地被一名前阿富汗軍隊飛行員開槍打死。2009年12月30日，一名被美國情報部門認為是站在他們一邊的 "三重間諜 "在該國東部一個名為查普曼營的北約基地發生了一次驚人的自殺式襲擊，殺死了7名中情局官員和承包商。

據本台駐紐約記者Loubna Anaki報道稱，在周四的襲擊事件後，美國下半旗，直至30日日落。喬-拜登下令紀念在襲擊中喪生的13名士兵。美國總統拜登昨天在白宮發表講話，向美國士兵的勇氣致敬，並承諾對襲擊事件的責任人進行報復。對拜登來說，這是一次艱難的演講，他有好幾次都快哭了，特別是當他向遇難士兵的家屬表示哀悼時。他談到了自己的一個兒子，他死於癌症，也在伊拉克服役。拜登說，"我知道你的感受，"拜登說，"這就像淹沒在一個黑洞中。

喬-拜登還向周四襲擊阿富汗機場的伊斯蘭國恐怖組織發出了強烈的信息。拜登承諾："我們不會忘記，我們不會原諒，"並補充說："我們將追捕你們，讓你們付出代價。”

據拜登總統說，他已經要求他的軍事領導人制定可能對伊斯蘭國領導人和那裡的設施進行報復的計畫。拜登說，我們將在我們選擇的時間和地點採取有力而準確的行動。拜登說：這些恐怖分子不會贏。我們將繼續撤離美國人和我們的阿富汗盟友。拜登說，美國不會被嚇倒。

據該報道，在拜登總統講話前不久，駐阿富汗美軍指揮官保證，撤離工作將按計畫進行。他說，他們正在為未來幾天可能的襲擊做準備。麥肯錫將軍解釋說，他一直在與塔利班進行溝通，以加強安全。