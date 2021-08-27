迪士尼高盛強制員工接種疫苗 多間美企跟進

隨着美國食品藥品監督管理局（FDA）本周全面核准輝瑞/BNT疫苗，越來越多美企考慮強制員工，甚至是顧客接種疫苗；學者認為，多數公司都將朝鼓勵或要求施打之路邁進。

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美國藥妝連鎖業者CVS Health、能源巨頭雪佛龍（Chevron）、迪士尼（Disney）和高盛（Goldman Sachs ）已告訴部分或全體員工，接種疫苗將不再是選擇性，要求員工在限定時間內提交接種證明。

有些要求施打疫苗的公司在社群媒體上受到抨擊，批評者認為強制要求接種是侵犯個人自由，而自由是多數美國人極其珍視的價值觀。

美國共和黨籍佛羅里達州議員沙巴提尼（Anthony Sabatini）甚至提案，欲阻止佛州的衛生署長要求民眾接種任何疫苗。

但在傳染力極強的Delta變異株肆虐全美之際，尚未有公眾人物出面猛烈抨擊這些要求員工接種疫苗的美國企業，至少目前還沒有。

對亞利桑那州立大學（Arizona State University ）專攻行銷的教授哈斯（Mark Hass）而言，即使這場疫情危機牽涉醫療與政治，公司也不可能在自由派和保守派之間取得微妙平衡。

他告訴法新社：“正確的思考方式是，想想對員工來說什麼是正確的，而不是擔心公司聲譽。幾乎所有公司都會採取某種強制手段、要求或獎勵措施。”

從6月開始，銀行巨頭摩根士丹利（Morgan Stanley）和資產管理公司貝萊德（BlackRock）要求想進辦公室上班的員工提供疫苗接種證明。

臉書（Facebook）、谷歌（Google）和Uber隨後跟進。

美國航空（American Airlines）“強烈鼓勵”員工施打疫苗，目前尚未強制，不過接種者可獲額外一天假期和50美元獎金。

達美航空（Delta Air Lines）則表示，將向未接種員工每個月收取額外200美元健保費用，以應對“不打疫苗的決定”對公司帶來的“財務風險”。

美國總統拜登23日告訴企業 ：“做我上個月做的，要求你的員工接種疫苗或面臨嚴格要求。”他在7月底讓聯邦政府員工自行選擇，出示疫苗接種證明或提交定期篩檢結果。