阿富汗媒體公布美軍報復轟炸ISIS-K據點照片

阿富汗喀布爾機場26日發生連環爆炸案，共有183名美軍和阿富汗人不幸喪生。伊斯蘭國（IS）分支組織呼羅珊伊斯蘭國（ISIS-K）宣稱犯案，27日更公布自殺炸彈客身分為Abdul Rehman Al-Loghri。美國總統拜登表示將進行報復，美軍昨夜今晨派出無人機轟炸ISIS-K在阿富汗東部的據點，不但炸死一名喀布爾機場恐攻的背後策畫者，還將地面炸出了一個巨大坑洞。

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據新頭殼今天報道稱，以牙還牙! 美軍派出無人機轟炸ISIS據點，阿富汗媒體公布現場照。美國無人機轟炸ISIS-K據點，顯車輛焦黑、地面現巨坑。

根據阿富汗當地媒體《Asvaka News》在推特公布了3張攻擊現場照，從照片可看出現場一片狼藉，推文寫道美軍是在當地時間27日晚間12點左右，對阿富汗東部的楠格哈爾省發動攻擊行動，可從照片中可見，ISIS-K成員的車輛因炸毀被燒成焦黑狀，一旁地面也被炸出巨大坑洞。

根據消息，因阿富汗喀布爾機場連環爆炸案造成美軍的損傷，經過美國總統拜登批准後，美軍今對一名背後策畫者進行“超視距”（over-the-horizon）反恐行動，向阿富汗東部的楠格哈爾省進行無人機空襲，目前已成功殺死目標。消息稱，美軍是由阿富汗以外的駐軍基地調派無人機執行任務。