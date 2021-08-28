颶風艾達逼近美國南岸 新奧爾良展開大規模疏散

颶風艾達（Hurricane Ida）8月28日侵襲古巴，挾帶可掀翻屋頂的強勁風力，預計將在周末來勢洶洶，沿着美國路易斯安那州海岸登陸。路透社報導，因艾達來襲，經常飽受淹水之苦的新奧爾良鄰近地區，還有矗立於墨西哥灣的鑽油平台，已展開疏散與撤離。

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根據美國國家氣象局預報，截至28日晚間，艾達的持續風速高達每小時129公里，預料29日下午或晚間在路易斯安那州東南部海岸登陸前，強度將顯著增強為強烈颶風。

預報員指出，依沙費爾-辛浦森制（Saffir-Simpson scale，颶風強度）的5個等級，艾達將以第4級強度登陸美國，並帶來風速將近每小時225公里的不間斷強風和強降雨，還有預料將造成路易斯安那州海岸線大片地區沒入水中數英尺的滔天巨浪。

美國國家颶風中心說，艾達的強風將掀起大浪，造成淹水，在密西西比河（Mississippi River）河口附近的水位可能深及10至15英尺，並且向東延伸至鄰近密西西比及阿拉巴馬州海岸線低窪地區。

可以預見，屆時美國南部沿岸地區恐面臨零星龍捲風來襲、大規模電力中斷及滂沱大雨導致內陸地區淹水。

路易斯安那州因第4波新冠疫情引發公衛危機，早已陷入困境。路州州長愛德華茲（John Bel Edwards）呼籲居民，立即展開防範颶風的準備。

艾達在從熱帶風暴發展為颶風不久後，即侵襲古巴青年島（Isle of Youth），導致路樹倒塌，掀翻民宅屋頂。古巴是位於加勒比海的島國，而青年島位於古巴的西南端外海。

在艾達經過後，另一個加勒比海島國牙買加因大雨而淹水，並發生土石流，多條道路無法通行，迫使若干居民放棄家園。

氣象預報員指出，艾達是今年大西洋颶風季被命名的第9個風暴及第4個颶風，一旦登陸，強度可能超過去年肆虐路易斯安那州的4級颶風蘿拉（Hurricane Laura）。

但艾達仍將不及2005年8月重創該地區的颶風卡崔娜（Hurricane Katrina）。卡崔娜當時強度達到最強的第5級，並造成超過1800人死亡。