美國國防部傳獲權 無須請示總統 擊殺任何IS-K目標

由於喀布爾國際機場在26日發生自殺炸彈攻擊，造成13名美軍殉職，共有183人死亡、218人受傷。美軍28日出動無人機擊斃2名“伊斯蘭國呼羅珊省（IS-K）”成員。有美國官員透露，總統拜登給予國防部更大的行動權限，讓國防部可在沒有白宮批準的狀況下，擊殺任何和IS-K有關的目標。

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據自由時報今天報道稱，知情官員透露，拜登已向國防部“開綠燈”，可直接擊殺IS-K份子。報道引據美國《Politico》消息，3名美國知情官員指出，拜登已經向國防部“開綠燈”，讓國防部能不用得到白宮批准就打擊任何與IS-K有關的目標。其中一名官員指出，國防部高層其實已經有這項權利，但拜登在27日向軍方發出的指示中重申此項權力，拜登的方向就是“放手去做”，美國國防部說，“如果我們找到更多成員，我們將會獵殺他們”。

美國總統拜登在28日的一份聲明中指出，此次攻擊不會是最後一次，“我們將繼續追捕任何參與喀布爾機場恐攻的人，並且要讓他們付出代價”。拜登也提到，目前地面局勢仍十分危險，機場受到恐攻機率仍高，未來24至36小時內極有可能對美國陣地進行攻擊。

另據消息說，塔利班抓捕6名伊斯蘭國成員。據自由時報報道，26日IS阿富汗和巴基斯坦分支“伊斯蘭國呼羅珊省（IS-K）”成員在機場引爆自殺炸彈，造成美軍與阿富汗人至少183人死、218人傷，也讓美國與塔利班展開對IS-K報復，美軍無人機獵殺2名策畫者，而塔利班也宣布在喀布爾逮捕6名IS-K成員，其中4名阿富汗人、2名馬來西亞人。

據該報道綜合消息，阿富汗首都喀布爾西部26日爆發激烈槍戰，神學士情報調查負責人賽夫拉（Maulawi Saifullah Mohammed）表示，逮捕6名IS-K成員，其中4名阿富汗人、2名馬來西亞人，賽夫拉表示，神學士才剛打敗北約軍隊，因此要抓獲擊殺IS-K的成員簡直是輕而易舉。

該報道引述《華爾街日報》消息指出，塔利班與IS之間存在着矛盾。自2015年以來，神學士一直在和IS作戰，在佔領喀布爾後的幾個小時內，塔利班就將關押在監獄的IS高級領導人等數名成員一一擊斃。